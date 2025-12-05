Salesforce - Aktie steigt rasant +5,20 % - 05.12.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Salesforce Aktie. Mit einer Performance von +5,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salesforce Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,40 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 223,75€, mit einem Plus von +5,20 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Salesforce Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,28 %.

Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um +8,83 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Salesforce auf -34,10 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,22 % geändert.

Salesforce Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,83 % 1 Monat -2,75 % 3 Monate +2,28 % 1 Jahr -38,59 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 952 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 213,25 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.12.2025 im S&P 500.

Nach einer Atempause am Vortag ist es am Freitag an den US-Börsen wieder etwas nach oben gegangen. Die Indizes machten einen weiteren, wenn auch kleinen Schritt auf ihrem Weg zurück zu ihren Rekordständen, die vor einigen Wochen aufgestellt wurden. …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.