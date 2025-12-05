    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHumanoid Global Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Humanoid Global Holdings
    Humanoid Global heißt Marc Theermann, Chief Strategy Officer von Boston Dynamics, in seinem Technical Advisory Committee willkommen

    – NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT –

     

    Vancouver, BC & Boston, Massachusetts – 5. Dezember 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass Marc Theermann, Chief Strategy Officer von Boston Dynamics, dem Technischen Beirat des Unternehmens beigetreten ist.

     

    Als Chief Strategy Officer von Boston Dynamics leitet Herr Theermann die Kommerzialisierung und Markteinführung der verkörperten KI- und Industrierobotik-Plattformen des Unternehmens, einschließlich Atlas, Stretch und Spot. Sein Aufgabenbereich umfasst Partnerschaften, Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg, Strategie und Unterstützung bei globalen Einsätzen. Vor seiner Tätigkeit bei Boston Dynamics fungierte Herr Theermann als Director of Global Partnerships von Google und hatte maßgeblichen Anteil am Wachstum und erfolgreichen Exit mehrerer wachstumsstarker Technologieunternehmen. Er besitzt einen MBA von der Northeastern University sowie einen Master in International Management von Thunderbird.

     

    „Ich freue mich, in einer Zeit, in der die Robotik schneller als je zuvor wächst, als Berater zu Humanoid Global zu kommen“, sagte Herr Theermann, CSO von Boston Dynamics. „Was mich am meisten inspiriert, ist die Möglichkeit, dabei behilflich zu sein, den Zugang zu diesem Sektor zu demokratisieren und sowohl institutionellen als auch privaten Investoren die Tür zu öffnen, um an seinem nächsten Kapitel teilzunehmen.“

     

    Herr Theermann wird Humanoid Global durch strategische Beratung zu neuen Entwicklungen in der humanoiden Robotik unterstützen, einschließlich Fortschritte in den Bereichen Manipulation, Wahrnehmung, Mobilität und Mensch-Roboter-Interaktion. Er wird das Unternehmen bei der Suche nach Forschungspartnern, akademischen Kooperationspartnern und technischen Talenten unterstützen und gleichzeitig dabei behilflich sein, potenzielle Investitionsmöglichkeiten im Bereich der humanoiden Robotik zu bewerten. Darüber hinaus wird er angesichts seiner Branchenerfahrung zu Möglichkeiten für institutionelles Engagement und technische Zusammenarbeit beraten, um das Netzwerk und die Sichtbarkeit von Humanoid Global innerhalb des breiteren Robotik-Ökosystems zu stärken.

