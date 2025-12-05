    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meloni sieht keinen Bruch zwischen USA und Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • Meloni sieht keine Krise im transatlantischen Verhältnis.
    • Europa muss eigene Verteidigungsfähigkeiten stärken.
    • US-Sicherheitsstrategie kritisiert EU-Politik und Demokratie.

    ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sieht angesichts der neuen US-Sicherheitsstrategie keine Krise im transatlantischen Verhältnis. "Ich würde nicht von einem Bruch der Beziehungen zwischen den USA und Europa sprechen", sagte die Regierungschefin in einem Fernsehinterview. Das jüngste Strategiedokument enthalte zwar deutliche Bewertungen zur Politik der EU, dies sei jedoch Teil einer länger laufenden Debatte zwischen beiden Seiten.

    Sie betonte, Europa müsse verstehen, "dass es, wenn es groß sein will, in der Lage sein muss, sich selbst zu verteidigen und nicht von anderen abhängig sein kann". Meloni fügte hinzu: "Wenn man seine Sicherheit an jemand anderen auslagert, muss man wissen, dass es einen Preis dafür gibt."

    Die USA könnten nach den Worten der rechten Politikerin aufgrund ihrer Stärke ihre eigenen Interessen in den Vordergrund stellen und durchsetzen. Europa müsse dasselbe tun und allein eigene Interessen in den Blick nehmen. "Und zwar nicht, weil die Amerikaner es uns sagen, offen gestanden, sondern weil wir selbst davon überzeugt sein müssen", so Meloni.

    Die neue US-Sicherheitsstrategie war am Donnerstagabend (Ortszeit) vom Weißen Haus veröffentlicht worden und zeichnet ein düsteres Bild von der Lage in Europa. Darin brandmarkt US-Präsident Donald Trump unter anderem die aktuelle politische Landschaft in der EU als Bedrohung für amerikanische Interessen. Beklagt wird außerdem ein Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa und eine Kurskorrektur gefordert. Aus der EU gab es daran Kritik./rme/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Meloni sieht keinen Bruch zwischen USA und Europa Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sieht angesichts der neuen US-Sicherheitsstrategie keine Krise im transatlantischen Verhältnis. "Ich würde nicht von einem Bruch der Beziehungen zwischen den USA und Europa sprechen", sagte die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     