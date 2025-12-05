Meloni sieht keinen Bruch zwischen USA und Europa

ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sieht angesichts der neuen US-Sicherheitsstrategie keine Krise im transatlantischen Verhältnis. "Ich würde nicht von einem Bruch der Beziehungen zwischen den USA und Europa sprechen", sagte die Regierungschefin in einem Fernsehinterview. Das jüngste Strategiedokument enthalte zwar deutliche Bewertungen zur Politik der EU, dies sei jedoch Teil einer länger laufenden Debatte zwischen beiden Seiten.

Sie betonte, Europa müsse verstehen, "dass es, wenn es groß sein will, in der Lage sein muss, sich selbst zu verteidigen und nicht von anderen abhängig sein kann". Meloni fügte hinzu: "Wenn man seine Sicherheit an jemand anderen auslagert, muss man wissen, dass es einen Preis dafür gibt."