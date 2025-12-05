JEFFERIES stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien bei den Rückversicherern die Gewinnerwartungen für 2026 aufgrund der schwächeren Preisentwicklung gesunken. Bei Swiss Re und der Hannover Rück gehe der Markt nun von höheren Gewinnausschüttungen aus, wobei dies auch die neue Dividendenpolitik beim deutschen Rückversicherer widerspiegele./tav/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:05 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,04 % und einem Kurs von 137,7EUR auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2025, 22:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 130

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

