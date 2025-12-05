BARCLAYS stuft EASYJET auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Analyst Andrew Lobbenberg glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Weg für den Billigflieger zu einem 450 Millionen Pfund hohen Vorsteuergewinn im Jahr 2030 glaubwürdig ist. Er betonte außerdem seinen Glauben, dass Befürchtungen hinsichtlich der Konkurrenz durch Jet2 am Londoner Flughafen Gatwick übertrieben sind./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 5,609EUR auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,75

Kursziel alt: 6,75

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

