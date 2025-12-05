JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Nach dem Fokus auf Renditen und Barmittel im Unilever-Konzern habe der Eishersteller Magnum Ice Cream Co mit seiner baldigen Abspaltung die Möglichkeit, wieder in Wachstum zu investieren, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Ziele seien ehrgeizig und erforderten Glaubwürdigkeit. Für 2026 sollten Anleger ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,5 bis 15 annehmen./tav/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 51,36EUR auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2025, 21:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
