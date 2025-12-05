BARCLAYS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" mit einem Kursziel von 133 Franken belassen. Die Ziele des Rückversicherers für 2026 lägen unter den Erwartungen, schrieb Ivan Bokhmat in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es bestehe zwar weiterhin Vertrauen in die kombinierte Schaden-Unfall-Quote, doch die Ertragslage im Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen liege etwas unter den Schätzungen. Die Aktienrückkäufe wirkten nur halb so hoch wie von Experten prognostiziert./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:01 / GMT
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,04 % und einem Kurs von 137,7EUR auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2025, 22:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Ivan Bokhmat
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 133
Kursziel alt: 133
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
