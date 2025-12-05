BARCLAYS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" mit einem Kursziel von 133 Franken belassen. Die Ziele des Rückversicherers für 2026 lägen unter den Erwartungen, schrieb Ivan Bokhmat in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es bestehe zwar weiterhin Vertrauen in die kombinierte Schaden-Unfall-Quote, doch die Ertragslage im Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen liege etwas unter den Schätzungen. Die Aktienrückkäufe wirkten nur halb so hoch wie von Experten prognostiziert./rob/tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,04 % und einem Kurs von 137,7EUR auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2025, 22:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ivan Bokhmat

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 133

Kursziel alt: 133

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

