TempraMed erweitert Präsenz in Europa durch Vertriebspartnerschaften in Niederlanden, Belgien und Luxemburg

Vancouver, BC – 5. Dezember 2025 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein Innovator im Bereich der Medizintechnik, der die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert und Pionierarbeit bei temperaturkontrollierten Lösungen für injizierbare Medikamente leistet, ist eine Vertriebspartnerschaft mit Salomo Executive, einem führenden Logistik- und Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen mit Sitz in den Niederlanden, eingegangen. Diese Zusammenarbeit stellt eine strategische Expansion nach Westeuropa dar und stellt sicher, dass das VIVI-Produktportfolio von TempraMed für Verbraucher in konventionellen Apotheken, bei medizinischen Vertriebshändlern und in medizinisch ausgerichteten Einzelhandelskanälen weitreichend zugänglich wird.

Salomo Executive ist bekannt für sein starkes Netzwerk in ganz Westeuropa, vor allem in den Benelux-Staaten (Niederlande, Belgien, Luxemburg), und ist sowohl in der Lieferkette des Gesundheitswesens als auch im breiteren kommerziellen Umfeld tätig. Das Unternehmen hat erfolgreich Last-Mile-Lieferlösungen für große Pharmamarken wie das multinationale Pharmaunternehmen Merck & Co. (MSD) konzipiert und implementiert und kann eine umfassende Erfahrung im E-Commerce und bei Direct-to-Consumer-Modellen vorweisen.

Durch Partnerschaften mit führenden Apothekenketten mit über 500 Standorten sowie zahlreichen unabhängigen Apotheken, medizinischen Großhändlern und auf Diabetes spezialisierten Webshops wird Salomo Executive die effiziente und skalierbare Einführung der Produkte von TempraMed in der gesamten Region sicherstellen.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Salomo Executive, dessen fundiertes Know-how in den Bereichen Gesundheitslogistik und Omnichannel-Vertrieb perfekt zur globalen Wachstumsstrategie von TempraMed passt“, sagte Ron Nagar, CEO von TempraMed. „Diese Partnerschaft ist ein bedeutsamer Schritt für unsere weitere Expansion in Europa und anderen wichtigen internationalen Märkten, unterstützt durch eine Reihe von neuen Produkteinführungen, die die sichere Lagerung und Verwendbarkeit temperaturempfindlicher Medikamente verbessern sollen. Die Benelux-Staaten (Belgien, Niederlande, Luxemburg) zählen zu den modernsten Gesundheitsökosystemen Europas – insbesondere in der Diabetesversorgung, die nach wie vor im Mittelpunkt unserer Mission steht. Gemeinsam mit Salomo Executive freuen wir uns auf den Aufbau einer langfristigen Partnerschaft, die den Zugang zu den innovativen Lösungen von TempraMed in Westeuropa und darüber hinaus beschleunigen wird.“