Giant Mining Corp. meldet die Ergebnisse der Aktionärsversammlung und stellt Update zum Management bereit

VANCOUVER, BC - 5. Dezember 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt zu geben, die virtuell am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025 stattfand (die „AGM“). Die Aktionäre von Giant Mining stimmten für alle Beschlüsse, die in der Einberufung der Versammlung und dem Rundschreiben vom 24. Oktober 2025 dargelegt waren und auf der AGM zur Abstimmung standen, einschließlich der folgenden:

Festlegung der Anzahl der Direktoren des Unternehmens auf vier (4); Ernennung von David Greenway, Larry Segerstrom, Andrew Mugridge und Bradley Dixon zu Direktoren des Unternehmens bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre oder bis zur Ernennung eines entsprechenden Nachfolgers; Erneute Bestellung der Firma SHIM & Associates LLP, Chartered Accountants zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das kommende Jahr; und Ratifizierung und Genehmigung des neuen Omnibus Incentive Plan des Unternehmens durch einen ordentlichen Beschluss der Aktionäre des Unternehmens.

Update zum Management

Das Unternehmen möchte ferner die Ernennung von Herrn John Percival zum Non-Executive Chairman des Board of Directors des Unternehmens klarstellen. Die Ernennung wurde zuvor in einer Pressemitteilung am 27. November 2025 angekündigt, wobei jedoch der Stichtag der Ernennung von Herrn Percival nicht angegeben war. Herr Percival wurde mit Wirkung zum 5. Dezember 2025 zu einem Direktor und zum Non-Executive Chairman des Board of Directors ernannt.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.