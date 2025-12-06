    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeFi Technologies AktievorwärtsNachrichten zu DeFi Technologies
    DeFi Technologies-Tochtergesellschaft Valour bringt vier Digital Asset ETPs an die brasilianische Börse B3

    Foto: adobe.stock.com
    • Brasilien-Debüt von Valour: Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies hat von der B3 die Genehmigung erhalten, vier ETPs für digitale Vermögenswerte – Valour Bitcoin (BTCV), Valour Ethereum (ETHV), Valour XRP (XRPV) und Valour SUI (VSUI) – zu notieren, die voraussichtlich ab dem 17. Dezember 2025 gehandelt werden und brasilianischen Anlegerinnen und Anlegern ein in BRL denominiertes, lokal notiertes Engagement über ihre bestehenden Brokerage- und Depotstrukturen ermöglichen.

    • Globale Plattform, neue Region: Mit 100 ETPs, die bereits an den wichtigsten europäischen Börsen notiert sind, fasst Valour mit dem Markteintritt in Brasilien zum ersten Mal außerhalb Europas Fuß und unternimmt einen wichtigen Schritt im Rahmen einer breiter angelegten Expansionsstrategie, die auf Lateinamerika, Afrika, den Nahen Osten, Asien und andere Entwicklungsregionen abzielt.

    • Erschließung eines hochkarätigen Marktes: Unter Nutzung Brasiliens Position als größte Kryptowirtschaft Lateinamerikas und seines zunehmend ausgereiften regulatorischen Rahmens will Valour institutionstaugliche, an der B3 börsengehandelte Produkte für den Zugang zu digitalen Vermögenswerten anbieten und damit der wachsenden Nachfrage sowohl privater als auch institutioneller Anleger entsprechen.

    TORONTO, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen  („DeFi") überbrückt, freut sich bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft, Valour Inc. sowie Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die Genehmigung der B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão („B3") erhalten haben, vier ETPs für digitale Vermögenswerte über BDRs, die auf ETPs basieren, zu notieren.

    DeFi Technologies’ Subsidiary Valour to List Four Digital Asset ETPs on Brazil’s B3 Exchange

    Die brasilianischen ETPs von Valour – Valour Bitcoin (BTCV), Valour Ethereum (ETHV), Valour XRP (XRPV) und Valour SUI (VSUI) – sollen ab dem 17. Dezember 2025 in den Handel an der B3 aufgenommen werden. Die neuen Notierungen werden am 19. Dezember bei Börsenschluss auf dem Parkett der B3-Börse in Sao Paulo feierlich eingeläutet. Die Produkte werden brasilianischen Anlegerinnen und Anlegern ein lokal notiertes, auf BRL lautendes Engagement in Valours führenden ETPs für digitale Vermögenswerte über dieselben Brokerage- und Depotsstrukturen bieten, die sie bereits für Aktien und ETFs nutzen.

