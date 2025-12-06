Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 49/25
Foto: Jörg Carstensen - dpa
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 49/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Bayer
Performance KW 49/25: +9,82 %
DAX Top 1
Porsche Holding SE
Performance KW 49/25: +9,44 %
DAX Top 2
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 49/25: +9,31 %
DAX Top 3
BMW
Performance KW 49/25: +8,45 %
DAX Top 4
Mercedes-Benz Group
Performance KW 49/25: +5,85 %
DAX Top 5
Münchener Rück
Performance KW 49/25: -2,53 %
DAX Flop 1
Hannover Rueck
Performance KW 49/25: -2,70 %
DAX Flop 2
Vonovia
Performance KW 49/25: -2,78 %
DAX Flop 3
Symrise
Performance KW 49/25: -2,81 %
DAX Flop 4
Airbus
Performance KW 49/25: -3,70 %
DAX Flop 5
SUESS MicroTec
Performance KW 49/25: +17,71 %
TecDAX Top 1
Nagarro
Performance KW 49/25: +6,34 %
TecDAX Top 2
SMA Solar Technology
Performance KW 49/25: +5,89 %
TecDAX Top 3
CANCOM SE
Performance KW 49/25: +5,51 %
TecDAX Top 4
Elmos Semiconductor
Performance KW 49/25: +4,80 %
TecDAX Top 5
Draegerwerk
Performance KW 49/25: -3,11 %
TecDAX Flop 1
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 49/25: -3,13 %
TecDAX Flop 2
Evotec
Performance KW 49/25: -4,26 %
TecDAX Flop 3
IONOS Group
Performance KW 49/25: -5,58 %
TecDAX Flop 4
Kontron
Performance KW 49/25: -5,73 %
TecDAX Flop 5
Salesforce
Performance KW 49/25: +13,79 %
Dow Jones Top 1
Boeing
Performance KW 49/25: +7,46 %
Dow Jones Top 2
Walmart
Performance KW 49/25: +5,56 %
Dow Jones Top 3
Caterpillar
Performance KW 49/25: +5,12 %
Dow Jones Top 4
Goldman Sachs Group
Performance KW 49/25: +4,17 %
Dow Jones Top 5
Procter & Gamble
Performance KW 49/25: -3,07 %
Dow Jones Flop 1
Coca-Cola
Performance KW 49/25: -3,95 %
Dow Jones Flop 2
Amgen
Performance KW 49/25: -4,50 %
Dow Jones Flop 3
Merck & Co
Performance KW 49/25: -4,98 %
Dow Jones Flop 4
Travelers Companies
Performance KW 49/25: -5,01 %
Dow Jones Flop 5
Microchip Technology
Performance KW 49/25: +24,79 %
US Tech 100 Top 1
NXP Semiconductors
Performance KW 49/25: +17,41 %
US Tech 100 Top 2
AppLovin Registered (A)
Performance KW 49/25: +17,28 %
US Tech 100 Top 3
DoorDash Registered (A)
Performance KW 49/25: +14,60 %
US Tech 100 Top 4
Old Dominion Freight Line
Performance KW 49/25: +14,34 %
US Tech 100 Top 5
American Electric Power
Performance KW 49/25: -5,03 %
US Tech 100 Flop 1
Netflix
Performance KW 49/25: -5,82 %
US Tech 100 Flop 2
Xcel Energy
Performance KW 49/25: -5,91 %
US Tech 100 Flop 3
Exelon
Performance KW 49/25: -6,16 %
US Tech 100 Flop 4
Regeneron Pharmaceuticals
Performance KW 49/25: -8,38 %
US Tech 100 Flop 5
Inditex
Performance KW 49/25: +14,29 %
E-Stoxx 50 Top 1
Bayer
Performance KW 49/25: +9,82 %
E-Stoxx 50 Top 2
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 49/25: +9,31 %
E-Stoxx 50 Top 3
BMW
Performance KW 49/25: +8,45 %
E-Stoxx 50 Top 4
ASML Holding
Performance KW 49/25: +6,84 %
E-Stoxx 50 Top 5
BASF
Performance KW 49/25: -2,38 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Münchener Rück
Performance KW 49/25: -2,53 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Koninklijke Ahold Delhaize
Performance KW 49/25: -2,67 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Prosus Registered (N)
Performance KW 49/25: -3,58 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Airbus
Performance KW 49/25: -3,70 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Logitech International
Performance KW 49/25: +5,24 %
SMI Top 1
Amrize
Performance KW 49/25: +4,74 %
SMI Top 2
Novartis
Performance KW 49/25: +3,00 %
SMI Top 3
UBS Group
Performance KW 49/25: +2,96 %
SMI Top 4
ABB
Performance KW 49/25: +2,87 %
SMI Top 5
Swiss Life Holding
Performance KW 49/25: -0,34 %
SMI Flop 1
Geberit
Performance KW 49/25: -1,08 %
SMI Flop 2
Nestle
Performance KW 49/25: -1,14 %
SMI Flop 3
Swisscom
Performance KW 49/25: -4,21 %
SMI Flop 4
Swiss Re
Performance KW 49/25: -9,63 %
SMI Flop 5
PORR
Performance KW 49/25: +9,00 %
ATX Top 1
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 49/25: +7,28 %
ATX Top 2
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 49/25: +6,12 %
ATX Top 3
Erste Group Bank
Performance KW 49/25: +4,69 %
ATX Top 4
Andritz
Performance KW 49/25: +4,60 %
ATX Top 5
DO & CO
Performance KW 49/25: +0,53 %
ATX Flop 1
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 49/25: -1,31 %
ATX Flop 2
Wienerberger
Performance KW 49/25: -1,41 %
ATX Flop 3
UNIQA Insurance Group
Performance KW 49/25: -1,46 %
ATX Flop 4
Immofinanz
Performance KW 49/25: -5,88 %
ATX Flop 5
Sands China
Performance KW 49/25: +16,80 %
Hang Seng Top 1
Zijin Mining Group (H)
Performance KW 49/25: +12,29 %
Hang Seng Top 2
China Hongqiao Group
Performance KW 49/25: +10,88 %
Hang Seng Top 3
Sunny Optical Technology (Group)
Performance KW 49/25: +7,53 %
Hang Seng Top 4
Techtronic Industries
Performance KW 49/25: +7,30 %
Hang Seng Top 5
Link Real Estate Investment Trust
Performance KW 49/25: -5,91 %
Hang Seng Flop 1
Wharf Real Estate Investment Company
Performance KW 49/25: -6,99 %
Hang Seng Flop 2
Haier Smart Home Ltd. Registered (H)
Performance KW 49/25: -7,16 %
Hang Seng Flop 3
CK Asset Holdings
Performance KW 49/25: -7,68 %
Hang Seng Flop 4
Li Ning Company
Performance KW 49/25: -9,68 %
Hang Seng Flop 5
