Wochenrückblick 49/2025: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Rocket Lab, Viper Energy, LendingClub, SoFi Technologies und Almonty - ist das schon die Weihnachtsrally?

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



