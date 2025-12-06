Dividendenkracher mit +14,23 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Seneca Foods ist ein führender Anbieter von verarbeiteten Lebensmitteln, spezialisiert auf Konserven, Tiefkühl- und getrocknete Produkte. Als einer der größten Konservenanbieter in den USA konkurriert es mit Del Monte und Campbell. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die starke Präsenz im Eigenmarken-Segment.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Seneca Foods (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Seneca Foods (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,33 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +14,23 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,92 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Seneca Foods (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +157,30 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Seneca Foods (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 507,16 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,33 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.