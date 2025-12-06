Dividenden im Fokus
Dividendenkracher mit +14,23 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +14,23 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Seneca Foods ist ein führender Anbieter von verarbeiteten Lebensmitteln, spezialisiert auf Konserven, Tiefkühl- und getrocknete Produkte. Als einer der größten Konservenanbieter in den USA konkurriert es mit Del Monte und Campbell. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die starke Präsenz im Eigenmarken-Segment.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Seneca Foods (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Seneca Foods (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,33 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+14,23 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,92 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Seneca Foods (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +157,30 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Seneca Foods (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,33 %.
Mit +3,33 % Dividendenrendite bietet Seneca Foods (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +14,23 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Seneca Foods (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,33 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,92.
Seneca Foods (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 507,16 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,33 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Seneca Foods (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.12.2025
Die Seneca Foods (A) Aktie ist bisher um -2,90 % auf 112,57$ gefallen. Das sind -3,36 $ weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,33 %, eine Investition von etwa 360.361€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|80,00
|+6,67 %
|+3,33 %
|2025
|75,00
|+7,14 %
|+3,04 %
|2024
|70,00
|+40,00 %
|+3,04 %
|2023
|50,00
|+19,05 %
|+3,27 %
|2022
|42,00
|+16,67 %
|+3,26 %
|2021
|36,00
|0,00 %
|+2,17 %
Warum Seneca Foods (A) für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,33 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +14,23 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 14,92
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen