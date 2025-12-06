Historische Neubewertung für Silber läuft. Silberpreis noch in 2025 auf 80 USD?

Wenn uns die Entwicklung des Goldpreises in den vergangenen Jahren eines gelehrt haben dürfte, dann ist es die Erkenntnis, dass die Rallye wohl gekommen ist, um langfristig zu bleiben. Trotz Rückschlägen setzt der Goldpreis unbeirrt seinen Weg in Richtung 5.000 US-Dollar fort . Erste Analysten melden sich zu Wort und stellen bereits die 10.000 US-Dollar für Gold in Aussicht ; nicht heute und nicht morgen, aber eben auf absehbare Zeit. In Bezug auf Silber gilt Ähnliches. Das Rallyeszenario hat sich festgesetzt. Und auf mittlere und lange Sicht bietet der Silberpreis noch enormes Potenzial. Rücksetzer und auch heftige Preiseinbrüche werden mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann kommen. Sie sollten jedoch bis auf Weiteres als Einstiegsgelegenheiten begriffen werden.

Der Silberpreis markierte kürzlich ein neues Rekordhoch und kratzte dabei an der Marke von 60 US-Dollar. Angesichts des vermeintlich schwindelerregenden Preisniveaus stellt sich unweigerlich die Frage, wie lange die Rallye noch laufen kann. Muss es kurzfristig nicht zu Preiseinbrüchen und heftigen Korrekturen kommen?

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Jede Menge Preistreiber für Silber

In Bezug auf Silber hat sich eine hochexplosive Gemengelage zusammengebraut. Das strukturelle Angebotsdefizit, die ausgeprägte Schwäche des US-Dollars, die Aussicht auf eine Zinssenkung der Fed und der Umstand, dass Silber nicht mehr nur als „kleiner Bruder von Gold“ wahrgenommen wird und mittlerweile eine ernsthafte Alternative für Anleger und Investoren darstellt, wenn es darum geht, sichere Häfen anzusteuern, treiben den Silberpreis in diesen Wochen an. Dabei entwickelt sich nicht zuletzt die rasant anziehende Investmentnachfrage als wesentlicher Preistreiber für das Edelmetall.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.



Gold-Silber-Ratio auf Jahrestief – Grund zur Sorge?

Gold beendete die Handelswoche bei 4.200 US-Dollar, Silber bei 58,3 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beträgt somit aktuell 72,0. Zum Zeitpunkt der letzten Betrachtung der Gold-Silber-Ratio an dieser Stelle notierte diese bei 74,7. Aus der Entwicklung der Ratio lassen sich verschiedene Schlüsse ziehen. (1) Silber weist unverändert ein stärkeres Momentum auf als Gold. (2) Die Ratio nähert sich zwar konsequent dem langfristig relevanten Wert von 60 an, hat aber noch Luft bis dahin.

An dieser Stelle sei noch einmal darauf verwiesen, dass die Ratio im April und Mai dieses Jahres dreistellig war. Die Ratio-Entwicklung belegt somit die immense Dynamik der Silberpreisentwicklung. Man muss schon bis in den Frühsommer 2024 zurückgehen, um eine Ratio auf einem ähnlichen Niveau zu finden. Damals nahm sich Silber eine Verschnaufpause in Form einer leichten Konsolidierung. Gold setzte hingegen die Aufwärtsbewegung unaufgeregt fort. Die Ratio erholte sich damals und kämpfte sich über die 80 zurück. Ob es auch dieses Mal so kommen wird, bleibt abzuwarten. Dass der Silberpreis aktuell auf einem exponierten Niveau notiert, ist ein offenes Geheimnis. Die Rückschlagsgefahr nimmt zu, doch noch lassen sich keine belastbaren Anzeichen einer nahenden Korrektur ausmachen.

Silberpreis noch in 2025 auf 80 USD?

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Silberrallye zwar heißgelaufen ist, doch noch lassen sich keine Schwächesignale ausmachen. Ganz im Gegenteil. Sollte es für Silber nun auch noch über die 60 US-Dollar gehen, könnte das frische Kräfte in Richtung 70 US-Dollar und womöglich auch 80 US-Dollar freisetzen. Noch Anfang November notierte der Silberpreis bei nur 46 US-Dollar. Die 46 US-Dollar stellen aus charttechnischer Sicht eine wichtige Unterstützung dar.

Die Aktien von Silberproduzenten wie etwa Hecla Mining, Pan American Silver, Fresnillo etc. bieten unverändert Aufwärtspotenzial. Sie stellen zudem exzellente Alternativen zu den meisten Werten aus Dax, S&P 500, Nasdaq 100 etc. dar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.