Dividenden im Fokus
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
PepsiCo ist ein führender globaler Anbieter von Getränken und Snacks, bekannt für Marken wie Pepsi, Lay's und Gatorade. Mit einer starken Marktpräsenz konkurriert es direkt mit Coca-Cola und Nestlé. Die Diversifikation in Getränke und Snacks sowie kontinuierliche Innovationen sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.
Dividenden & passives Einkommen: Mit PepsiCo nachhaltige Einkommensströme aufbauen
PepsiCo gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,92 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,69 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,11 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
Wer vor fünf Jahren in PepsiCo investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +2,61 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
PepsiCo Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.12.2025
Die PepsiCo Aktie ist bisher um -1,28 % auf 124,54€ gefallen. Das sind -1,62 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,92 %, eine Investition von etwa 153.062€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|5,601333
|+5,09 %
|+3,92 %
|2024
|5,33
|+7,79 %
|+3,14 %
|2023
|4,945
|+9,28 %
|+2,82 %
|2022
|4,525
|+6,52 %
|+2,63 %
|2021
|4,248
|0,00 %
|+2,87 %
Warum PepsiCo für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,92 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +5,69 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 18,11
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
PepsiCo Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,40 %
|1 Monat
|+0,13 %
|3 Monate
|-0,40 %
|1 Jahr
|-18,08 %
Informationen zur PepsiCo Aktie
Es gibt 1 Mrd. PepsiCo Aktien. Damit ist das Unternehmen 170,29 Mrd. € wert.
PepsiCo Aktie jetzt kaufen?
Ob die PepsiCo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PepsiCo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.