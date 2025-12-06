Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

PepsiCo ist ein führender globaler Anbieter von Getränken und Snacks, bekannt für Marken wie Pepsi, Lay's und Gatorade. Mit einer starken Marktpräsenz konkurriert es direkt mit Coca-Cola und Nestlé. Die Diversifikation in Getränke und Snacks sowie kontinuierliche Innovationen sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

Dividenden & passives Einkommen: Mit PepsiCo nachhaltige Einkommensströme aufbauen

PepsiCo gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,92 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,69 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,11 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

