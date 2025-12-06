    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Das Königreich Saudi-Arabien führt im Vorfeld des Gesetzes über den Immobilienbesitz durch Nicht-Saudi-Araber eine neue offizielle Plattform namens „Saudi Properties" ein

    RIYADH, Saudi-Arabien, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Real Estate General Authority (REGA) im Königreich Saudi-Arabien hat den Start einer neuen nationalen Plattform unter dem Namen „Saudi Properties" angekündigt. Diese wird als offizielle Plattform für alle Immobilientransaktionen von Nicht-Saudis innerhalb des Königreichs dienen, als Teil der laufenden Vorbereitungen für das nicht-saudische Eigentumsgesetz, das Mitte Januar 2026 in Kraft treten soll.

    Die Marke Saudi Properties wurde erstmals während der Teilnahme der REGA an der Ausstellung „Cityscape Global" vorgestellt, die im November 2025 in Riad stattfand. Diese Ankündigung ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur Stärkung des regulatorischen Rahmens für Immobilieninvestitionen und zur Verbesserung von Transparenz und Zuverlässigkeit.

    Im Zuge des Inkrafttretens des Gesetzes hat die Behörde auch das nicht-saudische Immobilieneigentum zu einem der Hauptthemen des Immobilien-Zukunftsforums erklärt, das im kommenden Januar in Riad stattfinden soll. Das Forum wird eine breite und angesehene Gruppe von Führungskräften und Experten zusammenbringen, um zukünftige Trends auf den Immobilienmärkten und die vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten im Immobiliensektor des Königreichs zu diskutieren.

    „Saudi Properties" soll als offizielles Portal für alle Eigentumsvorgänge dienen. Dies umfasst die Suche nach Immobilienangeboten, die Kommunikation mit Bauträgern, die Einreichung von Anträgen, die Überprüfung der Berechtigung und die Kontaktaufnahme mit relevanten Stellen innerhalb eines integrierten Ökosystems. Investoren erhalten dadurch einen einfachen, nahtlosen und zuverlässigen digitalen Weg zum Erwerb von Immobilien im Königreich. Die Plattform ist einer der wichtigsten Faktoren für die Umsetzung des Gesetzes über den Immobilienbesitz von Nicht-Saudi-Arabiern und gewährleistet eine reibungslose Ausführung im In- und Ausland.

    Das Portal soll außerdem das internationale Vertrauen in das Immobilienumfeld des Königreichs stärken und Investoren und Einwohnern, die Eigentum erwerben möchten, eine vertrauenswürdige, sichere und benutzerfreundliche Erfahrung bieten. Dies wird das Marktwachstum unterstützen und dazu beitragen, das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage durch die Bereitstellung integrierter digitaler Dienste mit genauen und aktuellen Informationen aufrechtzuerhalten, so dass Anleger fundierte, datengestützte Entscheidungen treffen können.

    Die Einführung des Portals „Saudi Properties" stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der Stärkung der Position des Königreichs als weltweit führender Standort für Immobilieninvestitionen dar. Es spiegelt eine ganzheitliche Vision des Landes wider, ein umfassendes Immobilienumfeld zu schaffen, das das Wirtschaftswachstum unterstützt und die Lebensqualität verbessert.

