„Die gehasstesten Rohstoffe“ – warum Rick Rule hier auf Einkaufstour geht!

Öl, Gas, Uran und klassische Minenwerte nennt kein geringerer als die die Rohstoff-Legende Rick Rule offen als die „most hated commodities“ und kauft genau dort, wie er in seinem aktuellen Interview mit Commodity-TV verriet. An dieser Stelle fassen wir das höchst interessante Interview zusammen und verlinken später direkt zum Interview, für mehr Tiefe.

Frühe Phase im Rohstoffzyklus – „The big Picture“!

Rule denkt in 5 bis 10-Jahres-Zyklen. Seine Kernthese:

Über Jahrzehnte wurde in Kupfer, Öl, Nickel & Co. zu wenig investiert .

Gleichzeitig wächst der Bedarf durch Energiewende, Elektromobilität, Netze, Rechenzentren.

Dazu kommt ein Geldsystem, in dem der US-Dollar an Kaufkraft verliert, während Gold Kaufkraft erhält.

Daraus leitet er ab, dass wir uns noch in einem frühen Stadium des Rohstoffzyklus befinden. Höhere Nominalpreise für viele Rohstoffe – insbesondere Gold – über die nächsten Jahre hält er für realistisch, nicht für Fantasie.

Öl & Gas – gehasst, aber mit hoher Chance!

Nirgendwo prallen Politik, ESG-Druck und Emotionen so stark aufeinander wie bei Öl & Gas. Viele Investoren meiden den Sektor, was ihn wiederum für Rick Rule attraktiv macht:

Schlechtes Sentiment , Kapitalabflüsse, ESG-Filter

Unterbewertete große Produzenten trotz hoher Cashflows

Dividendenrenditen , Anleger werden fürs warten belohnt

Gleichzeitig bleibt die Realität simpel: Die Weltwirtschaft wird noch lange massiv auf Öl & Gas angewiesen sein. Erneuerbare wachsen, aber sie ersetzen Fossile nicht einfach, sie kommen zusätzlich.

Konsequenz in seinem eigenen Portfolio: Rund 80 % der neuen Mittel gehen aktuell in Öl- und Gaswerte – vor allem in große, cashstarke Konzerne mit stabilen Ausschüttungen.

Uran – starker Markt, aber selektive Aktienwahl!

Beim Uran ist Rule klar zweigeteilt. Auf der einen Seite ist er Bullish für den Rohstoff, aufgrund von Laufzeitverlängerungen, Wiederanfahren von Reaktoren – Neubau klassischer Reaktoren – langfristige Lieferverträge mit gut planbarem Cashflow, aber auf der anderen Seite ist er Vorsichtig bei vielen Juniors, da schon einige Titel stark gelaufen sind, und das teils ohne ernsthafte Assets oder Substanz.

Seine Botschaft: Uran bleibt strukturell attraktiv, aber Anleger sollten Qualitätstitel wählen – nicht jede „Uran-Story“ blind kaufen.

Gold- & Silberproduzenten – konservativer Hebel!

Viele große Goldproduzenten wirken für Rule historisch günstig, gemessen an:

Earnings

Free Cashflow

Reserven in guten Jurisdiktionen

Spannend: Analysten unterstellen oft in ihren Modellen niedrigere Goldpreise als den aktuellen Spotpreis. Bleiben die Preise höher oder steigen, sind positive Earnings-Surprises möglich – ein klassischer Treiber für Kursanstiege.

Damit sind gut geführte Gold- und Silberproduzenten für Anleger ein konservativer Hebel auf Edelmetalle: Cashflow, Dividenden, aber dennoch Upside, wenn der Goldpreis läuft.

Die „Barbell“-Strategie – so strukturiert er sein Depot!

Rule beschreibt sein Portfolio als „Barbell“, sozusagen eine Gewichtsstange mit schweren Enden:

Core-Seite: – Große, kapitalstarke Rohstoff-Majors (Öl & Gas, Gold, Basismetalle) – Starker Cashflow, Dividenden, solide Bilanzen

Hebel-Seite: – Ausgewählte Explorationswerte mit hohem, aber unsicherem Upside

Die Mitte, durchschnittliche Entwickler ohne klaren Edge, spielt bei ihm kaum eine Rolle. Für Anleger bedeutet das: Stabile Basiswerte + gezielte Explorer, statt „alles oder nichts“.

Risikomanagement – Gewinne sichern, Chancen offenhalten!

Mindestens so wichtig wie die Sektorwahl ist für Rule das Risikomanagement. Besonders prägnant und interessant: Er hat 25 % seines Junior-Portfolios verkauft, um seine Einsätze zumindest anteilig zurückzuholen.

Seine Maxime:

„Man hat das Geld erst dann wirklich verdient, wenn man es herausgenommen hat.“

In der Praxis heißt das:

Läuft ein Junior stark, wird ein Teil verkauft,

das ursprüngliche Kapital wird gesichert,

der Rest bleibt als „Free Carry“ im Markt.

Fehler, vor denen er warnt:

Juniors nur wegen Momentum kaufen

Gewinne nie realisieren

Leverage in einem extrem volatilen Sektor einsetzen

Kontra-Denken als Prinzip!

Der rote Faden seiner Strategie:

„Der einfachste Weg, Geld zu verdienen, ist dort einzusteigen, wo die Masse nicht investieren will.“

Wenn Kapital in Tech/AI strömt, Politik bestimmte Sektoren stigmatisiert und Medien Alarm schlagen, können Unterbewertungen entstehen – gerade bei Unternehmen, die reale Vermögenswerte besitzen und Cash verdienen.

Genau dort sucht Rule seine Chancen: in gehassten, vernachlässigten, unterbewerteten Rohstoffsektoren, mit Disziplin und langem Atem.

Für mehr Tiefe: das Original-Interview!

Dieser Artikel bündelt lediglich die wichtigsten Highlights – ersetzt aber nicht die Nuancen, Beispiele und Formulierungen von Rick Rule selbst.

Wenn Sie:

seine Argumentation zur Barbell-Strategie,

seine Sicht auf Uran-, Öl-/Gas- und Goldwerte

und seine Denkweise über Zyklen und Risiko

direkt hören wollen, dann schauen Sie sich dieses hochinteressante Interview hier an: