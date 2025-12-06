Wirtschaft
Betrügerisches App-Netzwerk bringt Geschädigte um Millionen
Foto: Smartphone-Nutzerin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ein betrügerisches App-Netzwerk bringt Geschädigte in Deutschland offenbar um Millionen von Euro. Die Masche: Kriminelle locken mit Aktientipps auf Facebook und WhatsApp und kassieren von ahnungslosen Anlegern Geld.
Dahinter stecken oft illegale Fabriken in Südostasien, in denen Zwangsarbeiter unter menschenunwürdigen Bedingungen schuften müssen, wie der "Spiegel" auf Basis einer umfassenden Recherche berichtet. Eine Gruppe Geschädigter in Deutschland verlor demnach mehrere Millionen Euro in dem Glauben, sie würden vorgeblich unter Anleitung der US-Investmentbank Stifel in Aktien investieren - Stifel hatte aber nichts mit dem Betrug zu tun.
Der vermeintliche Handel erfolgte über eine App mit dem Namen "STLSTE", die auf den Marktplätzen für Android und Apple angeboten wurde, und gegen die mittlerweile auch die Bafin ermittelt. Laut "Spiegel" stammen zahlreiche Apps und Websites aus demselben Scam-Netzwerk - und es soll Spuren nach China geben.
Die Nichtregierungsorganisation Global Anti-Scam Alliance in Den Haag schätzt, dass Betrüger auf diese Art weltweit mehr als eine Billion Dollar ergaunern.
