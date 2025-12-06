LiberNovo kommt mit Omni nach Europa - dem ergonomischen Stuhl der nächsten Generation, den Sie jetzt bestellen können

HONGKONG, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- LiberNovo, ein führendes Unternehmen im Bereich der Arbeitsplatzinnovation, ist nun offiziell in Europa vertreten und bietet weltweit das gesamte Sortiment des LiberNovo Omni an – dem dynamischen ergonomischen Bürostuhl der nächsten Generation, der sich jeder kleinsten Bewegung des Körpers anpasst. Mit integrierter Auftragsabwicklung in den USA, Kanada, der EU, Deutschland und Großbritannien ist Omni jetzt auf Lager und versandfertig, sodass die mit herkömmlichen Vorbestellungen verbundenen Wartezeiten entfallen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der globalen Expansion von LiberNovo und seiner Mission, Wissensarbeitern in aller Welt ein gesünderes Arbeitsumfeld zu bieten.

Das Debüt folgt auf den Auftritt von LiberNovo beim Global AI Pitch Summit Silicon Valley 2025, wo die Marke ihre Vision für KI-gestützte dynamische Ergonomie und zukünftiges Wohlbefinden am Arbeitsplatz vorstellte. Auf der Veranstaltung moderierte LiberNovo eine Expertenrunde zum Thema KI und Gesundheit am Arbeitsplatz und demonstrierte, wie eine in Echtzeit auf Bewegungen reagierende Unterstützung die körperliche Belastung durch langes Arbeiten am Computer reduzieren kann. Eine Live-Demonstration zeigte, wie sich Omni intelligent an Haltungsänderungen anpasst, und veranschaulichte eine Zukunft, in der intelligente Sitzmöbel den Körper aktiv unterstützen, anstatt eine feste Positionierung zu erzwingen.