Die Yidan Prize Foundation verbindet globale Erkenntnisse und lokales Fachwissen auf ihrem jährlichen Flaggschiff-Gipfel

HONGKONG, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Yidan Prize Foundation, eine in Hongkong ansässige globale philanthropische Stiftung, versammelte über 500 Pädagogen, Jugendliche und NGO-Führungskräfte aus über 50 Ländern auf sechs Kontinenten zu ihrem jährlichen Flaggschiff-Gipfeltreffen, dem Yidan Prize Summit. In Gedenken an diejenigen, die bei dem Brand in Tai Po ihr Leben verloren haben, hielt die internationale Bildungsgemeinschaft vor der Eröffnung des Yidan Prize Summit eine Schweigeminute ab. Lokale und internationale Vertreter aus dem öffentlichen, privaten und philanthropischen Sektor nahmen ebenfalls an einer Woche voller Bildungsdialoge teil. In Zusammenarbeit mit Partnern wie der Hong Kong Foundation Exchange, Lirvana Labs, der Our Hong Kong Foundation, der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Universität Hongkong und dem UNHCR – dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen – wurde eine Reihe von Nebenveranstaltungen organisiert.

500 Changemaker aus mehr als 50 Ländern solidarisieren sich mit Hongkong und gestalten gemeinsam Wege in die Zukunft durch Bildung

Auf dem Yidan Prize Summit betonte Dr. Charles CHEN Yidan, Gründer des Yidan Prize, das Engagement der Stiftung, Menschen als Gemeinschaft zusammenzubringen, die einander zuhören und voneinander lernen. Er sagte: „Wir tun dies in dem Bewusstsein, dass wir gemeinsam weit mehr erreichen können als jeder für sich allein. Und wir gestalten gemeinsam Wege in eine bessere Zukunft als globale Lerngemeinschaft."

2025 Yidan Prize Summit und eine Reihe von Bildungsdialogen

Unter dem Motto „Bildung am Scheideweg: Gemeinsam Wege für eine bessere Zukunft gestalten" brachte der Yidan Prize Summit 2025 über zwei Tage hinweg mehr als 200 Pädagogen, 100 Jugendliche sowie Führungskräfte von Nichtregierungsorganisationen und Vertreter von mehr als 40 Stiftungen, 30 Universitäten und 100 K-12-Schulen und -Netzwerken zusammen. Am ersten Tag des Gipfels standen wichtige Themen im Mittelpunkt, darunter: Menschlichkeit im Zeitalter der KI bewahren, Chancen und Herausforderungen im Bereich EdTech definieren, wie Synergie und Zusammenarbeit Veränderungen vorantreiben und aufrechterhalten und wie Führungsqualitäten auf allen Ebenen gefördert werden können. Zu den Referenten gehörten Professor Ju-Ho Lee, ehemaliger amtierender Präsident und Bildungsminister der Republik Korea, Dr. Fengchun Miao, Leiterin der UNESCO-Abteilung für KI und Zukunft der Bildung, Andreas Schleicher von der OECD, HE Serigne Mbaye Thiam von GPE und ehemaliger Minister für nationale Bildung des Senegal sowie Professor Yongxin Zhu, Gründer der New Education Initiative.