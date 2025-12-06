Bitcoin: Panik gerechtfertigt? Jetzt Ruhe bewahren! In dieser Ausgabe sprechen wir mit AnFin über die aus kurzfristiger Sicht wichtigsten Themen. Dabei gehe ich auf eine mögliche, jedoch nicht bestätigte SKS-Formation ein und erläutere, welche Voraussetzungen dafür überhaupt erfüllt sein müssen. Außerdem betrachten wir die Entwicklungen rund um ETH, Solana, XRP sowie ausgewählte Krypto-Aktien in diesem Video. ►►► Revolutionieren Sie mit uns Ihre Analysen: https://anfin.com/shop?fpr=ericanfin AnFin ist eine hochentwickelte Chartsoftware, die in jahrelanger Detailarbeit von Tradern für Trader entwickelt wurde. Es ist das Resultat aus Expertise, Präzision und einem tiefen Verständnis für die Herausforderungen im Handel. Diese Software ist Ihre Brücke zwischen Technologie, Trading-Kompetenz und emotionalem Gleichgewicht. Starten Sie jetzt mit uns durch.



