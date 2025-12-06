    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    CGTN

    Was die Zusammenarbeit zwischen China und Frankreich zu einem Erfolg für beide Seiten macht

    PEKING, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Während der französische Präsident Emmanuel Macron derzeit zu seinem vierten Staatsbesuch in China weilt, hat CGTN einen Artikel veröffentlicht, in dem analysiert wird, wie die Zusammenarbeit zwischen China und Frankreich zu einem Erfolg für beide Seiten geworden ist. Im Mittelpunkt stehen der beiderseitige Wille, die Zusammenarbeit in strategischen Bereichen auszubauen, ein hohes Maß an politischem Vertrauen sowie eine gemeinsame Vorstellung von Multilateralismus in einer multipolaren Welt.

    Der französische Luft- und Raumfahrtriese Airbus hat im Oktober in der nordchinesischen Hafenstadt Tianjin seine zweite Endmontagelinie für Flugzeuge der A320-Familie eingeweiht, die 20 Prozent der weltweiten Kapazität dieser Familie ausmachen soll.

    Die Bedeutung des Tianjin-Projekts wurde im April 2023 hervorgehoben, als das Rahmenabkommen in Anwesenheit des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron während dessen Besuchs in China offiziell unterzeichnet wurde.

    Nun, da Macron zu seinem vierten Staatsbesuch nach Peking zurückgekehrt ist, sagte Xi am Donnerstag bei seinen Gesprächen mit dem französischen Präsidenten, China und Frankreich sollten die Chancen nutzen und den Kooperationsspielraum erweitern.

    Nach den freundschaftlichen, offenen und ergebnisreichen Gesprächen erklärte Xi, beide Seiten hätten sich darauf verständigt, das politische Vertrauen weiter zu stärken. „Unabhängig davon, wie sich das externe Umfeld entwickelt, sollten China und Frankreich stets strategischen Weitblick sowie die Unabhängigkeit großer Staaten zeigen. Bei Fragen rund um Kerninteressen und wichtige Anliegen beider Seiten sollten sie einander Verständnis sowie Unterstützung entgegenbringen", sagte er bei einem gemeinsamen Auftritt mit Macron vor der Presse.

    Frankreich misst seinen Beziehungen zu China großen Wert bei und bekennt sich zugleich fest zur Ein-China-Politik, sagte Macron und fügte hinzu, dass Frankreich bereit sei, die umfassende strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern weiter zu vertiefen.

    Eine Liste von Chancen

    Während ihrer Gespräche in der Großen Halle des Volkes sagte Xi am Donnerstag, das 20. Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas habe auf seiner vierten Plenartagung die Empfehlungen für den 15. Fünfjahresplan beraten und verabschiedet. Damit sei der Fahrplan für Chinas Entwicklung in den kommenden fünf Jahren gezeichnet worden, der zugleich der Welt eine Liste von Chancen eröffne.

