    CCTV+

    Begegnung mit der Hehe-Kultur

    PEKING, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Während des Hehe Culture Forum 2025 besuchte Pino Arlacchi, ehemaliger Beigeordneter Generalsekretär der Vereinten Nationen und Seniorberater des Eu-Asia Centre, den Kreis Tiantai in der Stadt Taizhou in der Provinz Zhejiang, um die Hehe-Kultur, ein chinesisches Kulturkonzept der Harmonie und des Miteinanders, zu erkunden. Welche Eindrücke hält die Geburtsstätte der Hehe-Kultur für diesen ausländischen Freund bereit?

