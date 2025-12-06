Lernen Sie die 20 besten Start-ups kennen, die unsere Zukunft gestalten

LONDON, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die weltweit kultigste Start-up-Veranstaltung 4YFN26 wird nächstes Jahr während des GSMA-Events MWC26 Barcelona in die Hallen der legendären Gran Via der Fira de Barcelona zurückkehren, um die aufregendsten Start-ups des Jahres 2026 zu präsentieren. Aus Hunderten Bewerbungen ausgewählt, repräsentieren die Top 20 Start-ups 2026 die vielversprechendsten Ideen und führenden Köpfe aus fünf zentralen Branchenkategorien.

Den Abschluss bildet die Verleihung der 4YFN26 Awards, bei der die Top 20 gegeneinander antreten, um den Gesamtsieger zu küren. Die 4YFN Top 20 nehmen am ersten Tag des 4YFN Barcelona an den 4YFN Awards Semifinals teil. Dieser Pitch-Wettbewerb findet auf der Bühne vor einer Jury aus führenden Investoren und Branchenexperten statt. Die Jury wird sie nach Kriterien wie Innovation, Skalierbarkeit sowie Wirkung bewerten – und noch am selben Tag fünf Finalisten auswählen.