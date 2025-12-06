4YFN26 Awards
Lernen Sie die 20 besten Start-ups kennen, die unsere Zukunft gestalten
LONDON, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die weltweit kultigste Start-up-Veranstaltung 4YFN26 wird nächstes Jahr während des GSMA-Events MWC26 Barcelona in die Hallen der legendären Gran Via der Fira de Barcelona zurückkehren, um die aufregendsten Start-ups des Jahres 2026 zu präsentieren. Aus Hunderten Bewerbungen ausgewählt, repräsentieren die Top 20 Start-ups 2026 die vielversprechendsten Ideen und führenden Köpfe aus fünf zentralen Branchenkategorien.
Den Abschluss bildet die Verleihung der 4YFN26 Awards, bei der die Top 20 gegeneinander antreten, um den Gesamtsieger zu küren. Die 4YFN Top 20 nehmen am ersten Tag des 4YFN Barcelona an den 4YFN Awards Semifinals teil. Dieser Pitch-Wettbewerb findet auf der Bühne vor einer Jury aus führenden Investoren und Branchenexperten statt. Die Jury wird sie nach Kriterien wie Innovation, Skalierbarkeit sowie Wirkung bewerten – und noch am selben Tag fünf Finalisten auswählen.
Die fünf Finalisten ziehen in das Finale der 4YFN Awards ein, wo sie am 4. März auf der Bühne der Banco Sabadell erneut gegeneinander antreten werden, diesmal um den begehrten Preis des 4YFN Awards-Gewinners. Der Gewinner erhält einen Geldpreis in Höhe von 20.000 Euro, der von der GSMA Foundry zur Verfügung gestellt wird.
Die Top 20 der 4YFN26 Awards sind:
Climate Tech
- Greenlyte Carbon Technologies GmbH (Deutschland) – scheidet CO₂ aus der Luft ab und wandelt es in grünen Wasserstoff sowie Ausgangsstoffe für synthetische Kraftstoffe um.
- Sensegrass (Vereinigtes Königreich) – steigert die Produktivität landwirtschaftlicher Betriebe mit KI-Analysen, IoT und Bodenintelligenz, die den Einsatz von Betriebsmitteln sowie die Gesundheit der Kulturen optimieren.
- Skyfora (Finnland) – verbessert Wettervorhersagen mit KI-gestützten Wetterintelligenz-Lösungen, um extreme Wetterereignisse vorherzusagen und sich daran anzupassen.
- URAPHEX (Spanien) – regeneriert Industriewasser mithilfe nachhaltiger Aufbereitungsverfahren ohne Chemikalien, die zur Verringerung der Umweltverschmutzung beitragen.
Digital Horizons