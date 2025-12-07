    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHitachi Seisakusho AktievorwärtsNachrichten zu Hitachi Seisakusho

    Wirtschaft

    Bahnchefin will Bauverzögerung bei "Stuttgart 21" untersuchen

    Foto: Stuttgart-21-Baustelle am Stuttgarter Hauptbahnhof, via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Weil das Bauprojekt "Stuttgart 21" sich immer weiter verzögert, kündigt die neue Bahnchefin Evelyn Palla eine interne Untersuchung an. "Niemand ist glücklich über die aktuellen Entwicklungen bei Stuttgart 21", sagte sie der "Bild am Sonntag". "Wichtig ist jetzt, dass wir wirklich lückenlos die Gründe aufklären, warum diese Verschiebung erneut erfolgen muss."

    In den nächsten Wochen werde man analysieren, was man insbesondere auch beim Projektmanagement anders machen müsse als in der Vergangenheit. Die Bahn wird laut Palla aber auch die Leistungsfähigkeit des Dienstleisters Hitachi überprüfen. Der japanische Zulieferer soll Probleme mit dem komplexen IT-Projekt auf der Baustelle haben.

    Die Prüfung werde einige Zeit in Anspruch nehmen. "Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Wichtig ist, dass wir jetzt keinen Schnellschuss machen, dass wir nicht voreilig einen neuen Termin veröffentlichen. Es muss das Ziel sein, dass sich die Fehler nicht bei weiteren Großprojekten wiederholen", sagte Palla.



    Verfasst von Redaktion dts
