    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZTE (H) AktievorwärtsNachrichten zu ZTE (H)
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    ZTE-CDO Cui Li hält auf der AI Innovation Asia 2025 von Economist Impact eine Rede

    SINGAPUR, 7. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat bekannt gegeben, dass ihr Chief Development Officer, Cui Li, auf der AI Innovation Asia 2025, die von Economist Impact, dem Thought-Leadership-Zweig der Economist Group, veranstaltet wurde, eine Rede gehalten hat.

    ZTE CDO Cui Li speaks at Economist Impact's AI Innovation Asia 2025

    Im Rahmen der Podiumsdiskussion „Wie kann KI uns helfen? KI-Agenten und das Kundenerlebnis" stellte Cui Li die strategische Vision von ZTE für KI-Agenten vor und erläuterte, wie diese bereits jetzt das Kundenerlebnis und die Betriebsmodelle im gesamten Unternehmen verändert. Außerdem betonte sie die Bedeutung der KI für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit, die Verbesserung der Aufsicht und der Rechenschaftspflicht und forderte Unternehmen auf, sich schon jetzt auf das Zeitalter der KI-Agenten vorzubereiten.

    F1: Hintergrund – Wie wirken sich KI-Agenten auf das Kundenerlebnis in Ihrer Branche aus?

    KI-Agenten definieren die Benutzererfahrung neu – nicht nur in Bezug auf das UI-Design, sondern auch hinsichtlich der Reaktion, des Verständnisses und der gemeinsamen Gestaltung. Bei ZTE integrieren wir KI-Agenten im Rahmen unserer Strategie „KI für alle" in vier Schlüsselbereiche: Netzwerke, Computer, Haushalte und persönliche Geräte.

    Beispielsweise ermöglichen wir autonome Netzwerke der Stufe 4 und darüber hinaus mit drei Engines: Nebula Telecom Large Model, Big Data und Digital Twin. In der Praxis haben ZTE und China Mobile gemeinsam Multi-Agenten entwickelt, die Netzwerkprobleme erkennen und eine Selbstheilung ermöglichen. Dadurch konnte die Zeit für die Fehlerbehebung um 47 % reduziert werden.

    F2: Strategische Transformation – Wie wird die zunehmende digitale Autonomie durch KI-Agenten die Art und Weise verändern, wie Unternehmen Resilienz und Anpassungsfähigkeit aufbauen?

    Wir befinden uns aktuell in einer Zeit großer Unsicherheit. Dies erfordert, dass wir das Ziel vor Augen haben, nämlich stets Stabilität inmitten von Unsicherheit zu suchen und einen starken Schutzwall wie einen Schneeballeffekt aufzubauen. Außerdem müssen wir agil bleiben, um Veränderungen zu erkennen und schnell reagieren zu können, um uns von einer maschinenähnlichen Organisation zu einer organischen, anpassungsfähigen Organisation zu entwickeln.

    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ZTE-CDO Cui Li hält auf der AI Innovation Asia 2025 von Economist Impact eine Rede SINGAPUR, 7. Dezember 2025 /PRNewswire/ - Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat bekannt gegeben, dass ihr Chief Development …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     