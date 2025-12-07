ZTE-CDO Cui Li hält auf der AI Innovation Asia 2025 von Economist Impact eine Rede

Im Rahmen der Podiumsdiskussion „Wie kann KI uns helfen? KI-Agenten und das Kundenerlebnis" stellte Cui Li die strategische Vision von ZTE für KI-Agenten vor und erläuterte, wie diese bereits jetzt das Kundenerlebnis und die Betriebsmodelle im gesamten Unternehmen verändert. Außerdem betonte sie die Bedeutung der KI für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit, die Verbesserung der Aufsicht und der Rechenschaftspflicht und forderte Unternehmen auf, sich schon jetzt auf das Zeitalter der KI-Agenten vorzubereiten.

SINGAPUR, 7. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat bekannt gegeben, dass ihr Chief Development Officer, Cui Li, auf der AI Innovation Asia 2025, die von Economist Impact, dem Thought-Leadership-Zweig der Economist Group, veranstaltet wurde, eine Rede gehalten hat.

F1: Hintergrund – Wie wirken sich KI-Agenten auf das Kundenerlebnis in Ihrer Branche aus?

KI-Agenten definieren die Benutzererfahrung neu – nicht nur in Bezug auf das UI-Design, sondern auch hinsichtlich der Reaktion, des Verständnisses und der gemeinsamen Gestaltung. Bei ZTE integrieren wir KI-Agenten im Rahmen unserer Strategie „KI für alle" in vier Schlüsselbereiche: Netzwerke, Computer, Haushalte und persönliche Geräte.

Beispielsweise ermöglichen wir autonome Netzwerke der Stufe 4 und darüber hinaus mit drei Engines: Nebula Telecom Large Model, Big Data und Digital Twin. In der Praxis haben ZTE und China Mobile gemeinsam Multi-Agenten entwickelt, die Netzwerkprobleme erkennen und eine Selbstheilung ermöglichen. Dadurch konnte die Zeit für die Fehlerbehebung um 47 % reduziert werden.

F2: Strategische Transformation – Wie wird die zunehmende digitale Autonomie durch KI-Agenten die Art und Weise verändern, wie Unternehmen Resilienz und Anpassungsfähigkeit aufbauen?

Wir befinden uns aktuell in einer Zeit großer Unsicherheit. Dies erfordert, dass wir das Ziel vor Augen haben, nämlich stets Stabilität inmitten von Unsicherheit zu suchen und einen starken Schutzwall wie einen Schneeballeffekt aufzubauen. Außerdem müssen wir agil bleiben, um Veränderungen zu erkennen und schnell reagieren zu können, um uns von einer maschinenähnlichen Organisation zu einer organischen, anpassungsfähigen Organisation zu entwickeln.