    Jensen Huang warnt: Neue KI-Gesetze könnten US-Technologie gefährden!

    Foto: NVIDIA Corporation

    Nvidia-CEO Jensen Huang hat nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump vor möglichen neuen Gesetzen gewarnt, die die technologische Führungsrolle der USA gefährden könnten. Im Fokus des Gesprächs stand der Entwurf des "Guaranteeing Access and Innovation for National Artificial Intelligence Act" (GAIN AI Act), der Chip-Hersteller wie Nvidia und AMD dazu verpflichten würde, US-Unternehmen beim Verkauf von KI-Chips Vorrang einzuräumen. Huang äußerte Bedenken, dass solche Regulierungen die Innovationskraft der US-Technologiebranche beeinträchtigen könnten. Er betonte, dass Exportkontrollen zwar notwendig seien, jedoch sicherzustellen sei, dass amerikanische Unternehmen die besten Chips erhalten.

    Der GAIN AI Act wurde offenbar aus dem National Defense Authorization Act (NDAA) gestrichen, was Huang als weise Entscheidung bezeichnete. Er warnte, dass der GAIN AI Act schädlicher für die USA wäre als der AI Diffusion Act. Zudem kritisierte Huang die Zersplitterung der KI-Regulierung auf Bundesstaatenebene, da einige Staaten eigene Gesetze entwickeln. Dies könnte die Branche lähmen und ein nationales Sicherheitsrisiko darstellen. Huang plädierte für eine einheitliche bundesweite Regulierung, um die Wettbewerbsfähigkeit der USA im Bereich KI zu sichern.

    Trump hatte bereits zuvor den Kongress aufgefordert, eine einheitliche KI-Regelung im NDAA zu verankern, doch diese Vorschläge fanden im Repräsentantenhaus keine Mehrheit. Dennoch zeigen sich einige Gesetzgeber weiterhin bestrebt, eine nationale KI-Regulierung außerhalb des NDAA zu schaffen.

    Nvidia befindet sich in einem geopolitischen Spannungsfeld, da die USA den Export modernster KI-Chips nach China eingeschränkt haben, was das Unternehmen zu Anpassungen seiner Produktlinien zwingt. Analysten warnen, dass eine Verschärfung der Exportregeln das Wachstum von Nvidia bremsen könnte. Trotz dieser Herausforderungen meldete Nvidia im dritten Quartal einen Rekordumsatz von über 30 Milliarden US-Dollar, und die Aktie stieg seit Jahresbeginn um 20 Prozent.

    Insgesamt bleibt Nvidia ein zentraler Akteur im KI-Markt, da das Unternehmen von der wachsenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur profitiert. Analysten sehen weiterhin Potenzial für Kursgewinne, auch wenn Risiken wie hohe Bewertungen und mögliche Regulierungen bestehen. Anleger sollten eine langfristige Perspektive einnehmen, um von den Chancen im KI-Sektor zu profitieren.



    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 182,4USD auf Nasdaq (06. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
