    Gericht erlaubt Dr. Reddy’s Generika: Novo Nordisk unter Druck!

    Foto: Novo Nordisk A/S

    Ein Gericht in Indien hat Dr. Reddy’s Laboratories die Produktion und den Export von Semaglutid-Generika genehmigt, was Novo Nordisk unter unerwarteten Druck setzt. Semaglutid ist der Hauptbestandteil der erfolgreichen Medikamente Ozempic und Wegovy des dänischen Pharmakonzerns. Diese Entscheidung kommt vor dem Ablauf des globalen Patents im Jahr 2026 und könnte den Preisdruck auf Novo Nordisk erheblich erhöhen. Das Gericht in Neu-Delhi wies den Versuch von Novo zurück, die Herstellung zu blockieren, und argumentierte, dass die zugrunde liegenden Patente möglicherweise gegen das Verbot der „Evergreening“-Praxis verstoßen.

    Dr. Reddy’s plant, die Generika in über 80 Märkte zu vertreiben, was die Konkurrenz durch andere Generikahersteller aus Indien und China anheizt. Unternehmen wie Sandoz und Aspen bereiten sich ebenfalls auf den Markteintritt in Ländern mit auslaufenden Patenten vor. Novo Nordisk prüft derzeit rechtliche Schritte gegen die Entscheidung und analysiert die Auswirkungen auf seine Geschäftsstrategie.

    Parallel zu diesen Herausforderungen arbeitet Novo Nordisk an einem ambitionierten Forschungsprogramm, das sich unter anderem mit der Tablettenversion von Ozempic zur Behandlung von Alzheimer beschäftigt. Obwohl zwei Studien keine signifikanten kognitiven Verbesserungen zeigten, gibt es Hinweise auf positive Effekte bei bestimmten Biomarkern, die mit Neurodegeneration in Verbindung stehen. Experten sind vorsichtig optimistisch und sehen Potenzial für GLP-1-Medikamente bei verwandten Erkrankungen.

    Die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung hat die Anleger verunsichert. Die Aktie von Novo Nordisk hat in diesem Jahr etwa 50 Prozent an Wert verloren, und die drohende Konkurrenz durch Generika könnte das Wachstum des Unternehmens weiter belasten. Trotz dieser Rückschläge bleibt die Privatbank Berenberg optimistisch und hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf „Buy“ belassen. Der Finanzchef des Unternehmens, Karsten Munk Knudsen, hat den Fokus auf den US-Marktstart von Wegovy im Jahr 2026 gelegt und sieht in der Pipeline des Unternehmens noch erhebliches Potenzial.

    Insgesamt steht Novo Nordisk vor einer kritischen Phase, in der sowohl rechtliche als auch marktwirtschaftliche Herausforderungen die zukünftige Entwicklung des Unternehmens beeinflussen könnten.



    Novo Nordisk

    +0,26 %
    +0,24 %
    -2,67 %
    -12,44 %
    -59,58 %
    -30,26 %
    +48,60 %
    +59,26 %
    +2.362,39 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 41,25EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



