    EU untersucht Meta: Droht WhatsApp durch KI-Integration ein Kartellverfahren?

    Foto: Dima Solomin - unsplash

    Die Europäische Union (EU) plant ein Kartellverfahren gegen Meta Platforms, um die Integration des KI-Systems "Meta AI" in WhatsApp zu untersuchen. Diese Maßnahme ist Teil eines verschärften Kurses der EU gegen große Tech-Konzerne. Die EU-Kommission wird insbesondere prüfen, ob die Einführung des KI-gestützten Assistenzsystems im Messaging-Dienst den Wettbewerb einschränkt oder Metas bereits dominante Position im Markt weiter festigt.

    Meta hat auf die bevorstehende Untersuchung reagiert und erklärt, dass dem Unternehmen bislang keine konkreten Informationen über die Ermittlungen vorliegen. Der Konzern hatte bereits zuvor eine italienische Kartelluntersuchung als unbegründet zurückgewiesen, die sich mit dem Verdacht befasste, dass Meta seine Marktmacht durch die Einführung eines KI-Tools in WhatsApp missbraucht haben könnte. Die italienische Wettbewerbsbehörde hat die Ermittlungen im November ausgeweitet und prüft nun auch, ob Meta konkurrierende KI-Chatbots von der Plattform ausgeschlossen hat.

    Die EU plant, das Verfahren nach traditionellen Kartellvorschriften durchzuführen, anstatt den Digital Markets Act (DMA) zu nutzen, der speziell für große Online-Plattformen entwickelt wurde. Diese Entscheidung könnte weitreichende Folgen für den Wettbewerb im Messaging-Sektor haben, insbesondere wenn sich die Vorwürfe gegen Meta bestätigen.

    Parallel zu den regulatorischen Herausforderungen sieht sich Meta auch finanziellen Drucksituationen gegenüber. Die Aktie des Unternehmens fiel kürzlich um 1,16 Prozent, während Analysten einen strategischen Schwenk im Unternehmen vermuten. Meta könnte seine Ausgaben für den Aufbau des Metaverse um bis zu 30 Prozent kürzen, was auch Stellenstreichungen zur Folge haben könnte. CEO Mark Zuckerberg hat Führungskräfte aufgefordert, Einsparpotenziale in allen Bereichen zu identifizieren, um Ressourcen in profitablere Bereiche wie Künstliche Intelligenz umzuleiten.

    Die Marktreaktion auf diese Entwicklungen war gemischt. Während die Aussicht auf Einsparungen und eine Neuausrichtung der Unternehmensstrategie die Aktie kurzfristig steigen ließ, bleibt die Skepsis der Anleger hinsichtlich der Monetarisierung des Metaverse bestehen. Analysten sehen in der Fokussierung auf KI-Projekte eine Chance für Meta, um Vertrauen am Markt zurückzugewinnen und die zukünftigen Monetarisierungsmöglichkeiten zu verbessern.

    Insgesamt steht Meta vor der Herausforderung, regulatorische Hürden zu überwinden und gleichzeitig die eigene Marktstrategie anzupassen, um im wettbewerbsintensiven Umfeld der Tech-Branche bestehen zu können.



    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 673,4USD auf Nasdaq (06. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
