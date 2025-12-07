    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer
    TeamViewer: Aktienrückkauf und Kritik an CEO – Was steckt dahinter?

    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Am 5. Dezember 2025 veröffentlichte die TeamViewer SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG, die den Erwerb eigener Aktien betrifft. Der Emittent, mit Sitz in Göppingen, gab bekannt, dass der Aktienanteil nun 4,00 % beträgt, was 6.533.838 Aktien entspricht. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Veröffentlichung dar, in der der Anteil bei 5,03 % lag. Die Gesamtanzahl der Stimmrechte beläuft sich auf 163.500.000.

    Zusätzlich wurde eine Gesamtstimmrechtsmitteilung nach § 41 WpHG veröffentlicht, die die neue Gesamtzahl der Stimmrechte bestätigt. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten und soll eine europaweite Verbreitung der Informationen gewährleisten.

    Die aktuelle Situation von TeamViewer ist von gemischten Reaktionen geprägt. Während das Unternehmen weiterhin im MDAX gelistet ist, gibt es kritische Stimmen, die die Unternehmensführung unter CEO Oliver Steil in Frage stellen. Seit Steils Übernahme im Jahr 2018 hat die Aktie erheblich an Wert verloren und liegt derzeit etwa 80 % unter dem ursprünglichen IPO-Preis von 26 Euro pro Aktie. Kritiker werfen Steil vor, durch überteuerte Akquisitionen und hohe Marketingausgaben den Unternehmenswert geschädigt zu haben.

    Die Diskussion über die Unternehmensstrategie ist intensiv. TeamViewer hat sich in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: SMB (Small and Medium Business) und Enterprise. Während das SMB-Segment als stark angesehen wird, wird das Enterprise-Segment als problematisch wahrgenommen, da es hohe Kosten verursacht und das Wachstum nicht nachhaltig erscheint. Kritiker argumentieren, dass die Ressourcen des Unternehmens ineffizient eingesetzt werden und dass das Unternehmen seine Stärken im PLG (Product-Led Growth) nicht ausreichend nutzt.

    Ein weiterer Punkt der Kritik ist die Entscheidung, ein Aktienrückkaufprogramm zu initiieren, während die Aktie stark gefallen ist. Analysten und Investoren zeigen sich besorgt über die mangelnde Transparenz und das Vertrauen in die Unternehmensführung. Die aktuellen finanziellen Kennzahlen deuten darauf hin, dass TeamViewer unter Druck steht, seine Strategie zu überdenken und sich auf profitables Wachstum zu konzentrieren.

    Insgesamt steht TeamViewer vor der Herausforderung, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen und eine klare, nachhaltige Wachstumsstrategie zu entwickeln, um die Unternehmenswerte zu stabilisieren und zu steigern.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
