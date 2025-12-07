    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise unter Druck: Geopolitische Spannungen und Überangebot belasten Markt

    Ölpreise unter Druck: Geopolitische Spannungen und Überangebot belasten Markt
    Foto:

    Die Ölpreise haben sich in der vergangenen Woche nur geringfügig verändert, was auf anhaltende Unsicherheiten in geopolitischen Konflikten und ein Überangebot auf dem Markt zurückzuführen ist. Am Donnerstag fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar um 5 Cent auf 62,62 US-Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI um 4 Cent auf 58,92 Dollar sank. Analysten von RBC Capital Markets äußerten sich skeptisch über die Aussichten für einen Waffenstillstand in der Ukraine, da hochrangige Verhandlungen zwischen den USA und Russland bisher keinen diplomatischen Fortschritt erzielt haben. Die Unsicherheit über den Konflikt in der Ukraine und die Spannungen zwischen den USA und Venezuela beeinflussen die Marktstimmung erheblich.

    Ein weiterer Faktor, der die Ölpreise belastet, ist das hohe Angebot an Rohöl. Saad Rahim, Chefvolkswirt bei Trafigura, betonte, dass das Angebot die zukünftige Nachfrage übersteigt, was die Preise unter Druck setzen wird. Dies wird durch die jüngsten Daten des OPEC-Sekretariats untermauert, das einen Rückgang des Korbpreises für OPEC-Rohöl auf 63,17 US-Dollar pro Barrel meldete.

    Am Freitag zeigten die Ölpreise eine leichte Erholung, wobei Brent um 32 Cent auf 63,58 US-Dollar und WTI um 25 Cent auf 59,92 Dollar stiegen. Trotz dieser kurzfristigen Aufwärtsbewegung bleibt die Marktstimmung angespannt, da Investoren auf Fortschritte in den Ukraine-Verhandlungen warten. Der Kreml macht Brüssel und Kiew für die stagnierenden Gespräche verantwortlich, während Russland weiterhin nur mit den USA verhandelt.

    Die Experten der Commerzbank erwarten für die kommende Woche keine signifikanten Preisbewegungen. Sie weisen darauf hin, dass kräftige Rohöleinfuhren aus China kurzfristig Unterstützung bieten könnten, jedoch das Überangebot auf dem Markt langfristig die Preise belasten wird. Der Abwärtstrend bei den Ölpreisen könnte sich fortsetzen, da die Sorgen über ein wachsendes Angebot bei gleichzeitig schwächerer Nachfrage die Marktbedingungen weiterhin prägen.

    Insgesamt bleibt der Ölmarkt in einem Zustand der Unsicherheit, der durch geopolitische Spannungen und fundamentale Überversorgungsprobleme verstärkt wird.



    Öl (Brent)

    +0,71 %
    +0,94 %
    -0,83 %
    -4,62 %
    -11,75 %
    -25,98 %
    +30,01 %
    -0,15 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 63,78USD auf L&S Exchange (05. Dezember 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise unter Druck: Geopolitische Spannungen und Überangebot belasten Markt Die Ölpreise haben sich in der vergangenen Woche nur geringfügig verändert, was auf anhaltende Unsicherheiten in geopolitischen Konflikten und ein Überangebot auf dem Markt zurückzuführen ist. Am Donnerstag fiel der Preis für ein Barrel der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     