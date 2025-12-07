Ölpreise unter Druck: Geopolitische Spannungen und Überangebot belasten Markt

Die Ölpreise haben sich in der vergangenen Woche nur geringfügig verändert, was auf anhaltende Unsicherheiten in geopolitischen Konflikten und ein Überangebot auf dem Markt zurückzuführen ist. Am Donnerstag fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar um 5 Cent auf 62,62 US-Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI um 4 Cent auf 58,92 Dollar sank. Analysten von RBC Capital Markets äußerten sich skeptisch über die Aussichten für einen Waffenstillstand in der Ukraine, da hochrangige Verhandlungen zwischen den USA und Russland bisher keinen diplomatischen Fortschritt erzielt haben. Die Unsicherheit über den Konflikt in der Ukraine und die Spannungen zwischen den USA und Venezuela beeinflussen die Marktstimmung erheblich.

Ein weiterer Faktor, der die Ölpreise belastet, ist das hohe Angebot an Rohöl. Saad Rahim, Chefvolkswirt bei Trafigura, betonte, dass das Angebot die zukünftige Nachfrage übersteigt, was die Preise unter Druck setzen wird. Dies wird durch die jüngsten Daten des OPEC-Sekretariats untermauert, das einen Rückgang des Korbpreises für OPEC-Rohöl auf 63,17 US-Dollar pro Barrel meldete.