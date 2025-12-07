Ölpreise unter Druck: Geopolitische Spannungen und Überangebot belasten Markt
Die Ölpreise haben sich in der vergangenen Woche nur geringfügig verändert, was auf anhaltende Unsicherheiten in geopolitischen Konflikten und ein Überangebot auf dem Markt zurückzuführen ist. Am Donnerstag fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar um 5 Cent auf 62,62 US-Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI um 4 Cent auf 58,92 Dollar sank. Analysten von RBC Capital Markets äußerten sich skeptisch über die Aussichten für einen Waffenstillstand in der Ukraine, da hochrangige Verhandlungen zwischen den USA und Russland bisher keinen diplomatischen Fortschritt erzielt haben. Die Unsicherheit über den Konflikt in der Ukraine und die Spannungen zwischen den USA und Venezuela beeinflussen die Marktstimmung erheblich.
Ein weiterer Faktor, der die Ölpreise belastet, ist das hohe Angebot an Rohöl. Saad Rahim, Chefvolkswirt bei Trafigura, betonte, dass das Angebot die zukünftige Nachfrage übersteigt, was die Preise unter Druck setzen wird. Dies wird durch die jüngsten Daten des OPEC-Sekretariats untermauert, das einen Rückgang des Korbpreises für OPEC-Rohöl auf 63,17 US-Dollar pro Barrel meldete.
Am Freitag zeigten die Ölpreise eine leichte Erholung, wobei Brent um 32 Cent auf 63,58 US-Dollar und WTI um 25 Cent auf 59,92 Dollar stiegen. Trotz dieser kurzfristigen Aufwärtsbewegung bleibt die Marktstimmung angespannt, da Investoren auf Fortschritte in den Ukraine-Verhandlungen warten. Der Kreml macht Brüssel und Kiew für die stagnierenden Gespräche verantwortlich, während Russland weiterhin nur mit den USA verhandelt.
Die Experten der Commerzbank erwarten für die kommende Woche keine signifikanten Preisbewegungen. Sie weisen darauf hin, dass kräftige Rohöleinfuhren aus China kurzfristig Unterstützung bieten könnten, jedoch das Überangebot auf dem Markt langfristig die Preise belasten wird. Der Abwärtstrend bei den Ölpreisen könnte sich fortsetzen, da die Sorgen über ein wachsendes Angebot bei gleichzeitig schwächerer Nachfrage die Marktbedingungen weiterhin prägen.
Insgesamt bleibt der Ölmarkt in einem Zustand der Unsicherheit, der durch geopolitische Spannungen und fundamentale Überversorgungsprobleme verstärkt wird.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 63,78USD auf L&S Exchange (05. Dezember 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.
