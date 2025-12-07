Aurubis-Aktien: Rücksetzer nach Bilanz – Was Anleger jetzt wissen müssen!

Die Aktien des Kupferproduzenten Aurubis erlebten am Donnerstag einen Rücksetzer, nachdem die Bilanz für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht wurde. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Aktien rund 2 Prozent und notierten bei 116,40 Euro, was nur noch etwa drei Prozent von einem Rekordhoch entfernt war. Analysten und Händler äußerten sich besorgt über die Aussagen des Unternehmens, das von einem herausfordernden Marktumfeld sprach. Dies trug zur negativen Marktreaktion bei, da das operative Ergebnis die Konsensschätzungen verfehlte. Der Geschäftsbericht wurde insgesamt als durchwachsen bewertet, was zu Gewinnmitnahmen führte.

Trotz der anfänglichen Verluste drehte der Kurs der Aurubis-Aktien im Laufe des Tages ins Plus und stieg um 1,4 Prozent auf 120,30 Euro. Damit näherten sich die Aktien wieder dem Rekordhoch von 122,30 Euro, das im Oktober erreicht wurde. Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank wies darauf hin, dass der operative Vorsteuergewinn im Schlussquartal um 7 Prozent unter den Markterwartungen lag. Positiv hervorzuheben ist jedoch der Dividendenvorschlag von 1,60 Euro je Aktie, der über der Markterwartung von 1,51 Euro liegt. Der Ausblick des Unternehmens brachte jedoch keine neuen inhaltlichen Impulse, was die Marktteilnehmer skeptisch stimmen könnte.