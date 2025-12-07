    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedios AktievorwärtsNachrichten zu Medios
    Medios AG kündigt wichtige Finanzberichte für 2026 an – Termine im Überblick!

    Foto: Jan Woitas - dpa

    Die Medios AG hat am 4. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung, die durch den EQS News-Service übermittelt wurde, informiert über die bevorstehenden Termine für die Veröffentlichung von Quartals- und Jahresberichten gemäß den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

    Für das Jahr 2026 plant die Medios AG die Veröffentlichung mehrerer wichtiger Finanzberichte. Die Quartals-/Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr wird am 12. Mai 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die entsprechenden Berichte werden auf der Unternehmenswebsite im Reporting-Center zugänglich sein. Zudem wird eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung für das zweite Halbjahr am 10. November 2026 veröffentlicht.

    Darüber hinaus wird der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Halbjahr) am 12. August 2026 in beiden Sprachen zur Verfügung stehen. Ein weiterer bedeutender Bericht, der Konzern-Jahresfinanzbericht, ist für den 26. März 2026 angesetzt. Auch dieser Bericht wird in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht und auf der Website der Medios AG bereitgestellt.

    Die Medios AG hat ihren Sitz in Berlin und ist auf die Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln spezialisiert. Die Bekanntgabe dieser Termine ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Unternehmen im Rahmen des WpHG einhalten müssen, um Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit zu gewährleisten.

    Die Veröffentlichung der Finanzberichte ist von großer Bedeutung für die Anleger, da sie Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens bieten. Die Medios AG verpflichtet sich, die Berichte fristgerecht und in den vorgesehenen Sprachen zu veröffentlichen, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

    Die Investoren können die Berichte auf der offiziellen Website der Medios AG unter den angegebenen Links einsehen. Diese Transparenz ist entscheidend, um das Vertrauen der Anleger zu stärken und die Marktposition des Unternehmens zu festigen. Die Medios AG zeigt mit dieser Vorabbekanntmachung, dass sie ihre Informationspflichten ernst nimmt und proaktiv kommuniziert.



    Medios

    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC

    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 14,56EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
