Hugo Boss: Kursziel gesenkt, aber Analysten bleiben optimistisch!

Parallel dazu hat das Analysehaus Jefferies das Kursziel für Hugo Boss von 41 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild reduzierte seine Ergebnisschätzungen für 2026 um 24 Prozent und für 2027 um 21 Prozent. Mit dem neuen Kursziel liegt die Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern im Mittelfeld, auch wenn die Markt- und Markendynamik derzeit unklar bleibt.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Hugo Boss AG nach einem aktuellen Strategie-Update von 67 auf 60 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" beibehalten. Analyst Jörg Philipp Frey äußerte, dass der Modekonzern ein weiteres herausforderndes Jahr vor sich habe. Die Anpassung der Schätzungen erfolgte in Reaktion auf die am Vortag veröffentlichten Unternehmensziele, die für 2026 einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn vorsehen. Eine Verbesserung wird erst für 2027 in Aussicht gestellt. Trotz dieser negativen Aussichten bleibt Frey optimistisch, dass Hugo Boss letztendlich sein Margenziel von 12 Prozent erreichen kann.

Im Rahmen des Strategie-Updates hat Hugo Boss angekündigt, dass das Unternehmen bis 2028 eine EBIT-Marge von 12 Prozent anstrebt, was den Werten von 2019 entspricht. Für das laufende Jahr wird eine EBIT-Marge zwischen 9,0 und 10,0 Prozent angestrebt, nach 8,4 Prozent im Vorjahr. Um diese Ziele zu erreichen, plant das Unternehmen, Investitionen und Marketingaufwendungen im Verhältnis zum Umsatz zu begrenzen, das Nettovermögen strikt zu managen und die Vorräte schrittweise abzubauen.

Hugo Boss hat zudem signalisiert, dass 2026 ein "Jahr der Anpassung" sein wird, in dem das Unternehmen durch Prozessstraffungen, Sortimentüberarbeitungen und Vertriebsoptimierungen gestärkt werden soll. Das Unternehmen bereitet den Kapitalmarkt darauf vor, dass es im kommenden Jahr einen Umsatzrückgang in Kauf nehmen wird, um die Profitabilität zu verbessern und die Cashflow-Generierung zu beschleunigen.

Insgesamt bleibt die Stimmung um Hugo Boss gemischt. Während Analysten die langfristigen Ziele des Unternehmens anerkennen, sind die kurzfristigen Aussichten von Unsicherheiten geprägt, was zu einer vorsichtigen Haltung bei Investoren führt.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 35,35EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.