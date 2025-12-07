    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero
    **Morgan Stanley überschreitet 12% Stimmrechtsanteil bei Delivery Hero!**

    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Am 4. Dezember 2025 veröffentlichte die Delivery Hero SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung wurde durch die EQS Group übermittelt und enthält wichtige Informationen über die Stimmrechtsanteile des Unternehmens sowie über den Mitteilungspflichtigen, Morgan Stanley.

    Die Mitteilung informiert darüber, dass Morgan Stanley am 28. November 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Gesamtstimmrechtsanteil von Morgan Stanley beträgt nun 12,70%, bestehend aus 7,40% direkten Stimmrechten und 5,30% aus Instrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der der Anteil bei 9,24% lag, zeigt dies einen signifikanten Anstieg.

    Die Stimmrechtsbestände setzen sich aus verschiedenen Instrumenten zusammen. Zu den direkten Stimmrechten gehören 22.068.155 Aktien, was 7,40% der Gesamtstimmrechte entspricht. Darüber hinaus hält Morgan Stanley eine Reihe von Finanzinstrumenten, darunter Equity Call- und Put-Optionen sowie Equity Swaps, die insgesamt 5,30% der Stimmrechte ausmachen.

    Morgan Stanley & Co. International plc ist der Hauptaktionär, der die Schwelle von 3% überschreitet. Der registrierte Sitz von Morgan Stanley befindet sich in Wilmington, Delaware, USA. Die Mitteilung hebt hervor, dass Morgan Stanley weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an Delivery Hero halten.

    Zusätzlich wurde am 5. Dezember 2025 die neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG veröffentlicht. Diese beträgt nun 298.248.239, was einen Anstieg im Vergleich zu vorherigen Zahlen darstellt. Es wurden keine Mehrstimmrechte angegeben.

    Die Veröffentlichung dieser Informationen ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die darauf abzielen, Transparenz im Aktienmarkt zu gewährleisten und Investoren über bedeutende Veränderungen in den Stimmrechtsverhältnissen zu informieren. Die Mitteilungen von Delivery Hero SE und Morgan Stanley sind daher von großer Bedeutung für Aktionäre und Marktbeobachter, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Einflussnahme auf Unternehmensentscheidungen geben.



    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,84 % und einem Kurs von 19,85EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
