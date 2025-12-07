Amazon eröffnet Mega-Büro in München: 14 Milliarden Euro für Deutschland!

In Deutschland beschäftigt der Online-Riese mittlerweile über 40.000 Menschen und plant, seine Präsenz weiter auszubauen. Für das Jahr 2024 hat Amazon angekündigt, 14 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. In Bayern betreibt das Unternehmen bereits 17 Logistikzentren. Trotz der anhaltenden Wirtschaftskrise in Deutschland bleibt die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in der Tech-Branche hoch. Das neue Bürogebäude ist mit zahlreichen Annehmlichkeiten ausgestattet, darunter ein Kino und Yogaräume, um die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu verbessern.

Amazon hat kürzlich seinen neuen und größeren Deutschland-Sitz in München eröffnet, der mit einer Fläche von 45.000 Quadratmetern im Münchner Norden Platz für bis zu 2.500 Mitarbeiter bietet. Dieser Neubau fasst die zuvor auf vier verschiedene Standorte verteilte Belegschaft zusammen und unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens für den Standort Deutschland, wie der Deutschland-Chef Rocco Bräuniger betonte. Die genauen Kosten des Neubaus wurden von Amazon nicht veröffentlicht.

Zusätzlich zu den Entwicklungen in Deutschland zeigt Amazon auch in seiner Cloud-Sparte AWS (Amazon Web Services) bemerkenswerte Fortschritte. AWS verzeichnete kürzlich das schnellste Wachstum seit elf Quartalen und bietet eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen, die für nahezu jedes KI-Projekt geeignet sind. Diese Entwicklungen machen das Cloud-Geschäft zu einem wichtigen Wachstumsmotor für Amazon, insbesondere im Hinblick auf die Investitionen in künstliche Intelligenz.

Amazon hat zudem angekündigt, mit einem neuen KI-Chip namens „Trainium3“ in den Wettbewerb um die Marktführerschaft im Chip-Sektor einzutreten. Dieser Chip soll die Effizienz revolutionieren, indem er 4,4-mal schneller ist als vergleichbare Systeme und die Betriebskosten um bis zu 50 Prozent senken kann. Diese Innovation wird als direkte Herausforderung an die Dominanz von Nvidia im KI-Markt betrachtet.

Insgesamt positioniert sich Amazon sowohl in Deutschland als auch im globalen Technologiemarkt strategisch neu und setzt auf Expansion und Innovation, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Frage, die sich Anleger stellen, ist, ob diese Entwicklungen den Startschuss für eine neue Rallye des Unternehmens darstellen.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 229,5USD auf Nasdaq (06. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.