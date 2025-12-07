Alzchem investiert 120 Millionen Euro: Kreatin-Produktion auf Rekordkurs!

Das Kreatin-Segment ist für Alzchem von strategischer Bedeutung, da es sich um ein margenstarkes Geschäft handelt, das weniger konjunktursensitiv ist als die traditionelle Basischemie. Alzchem ist der einzige europäische Anbieter von hochreinem Kreatin und kann sich dadurch von asiatischen Wettbewerbern abheben. Die steigende Nachfrage nach Kreatin, nicht nur im Sportbereich, sondern auch in der Gesundheits- und Ernährungsindustrie, bietet Alzchem die Möglichkeit, neue Produktkategorien zu erschließen und die Abhängigkeit von industriellen Kunden zu verringern.

Die Alzchem Group AG hat ein umfassendes Investitionsprogramm in Höhe von rund 120 Millionen Euro beschlossen, um ihre Produktionskapazitäten im Bereich Kreatin signifikant auszubauen. Dies wurde am 4. Dezember 2025 bekannt gegeben und umfasst den Bau einer weitgehend automatisierten Produktionsanlage sowie die erforderliche Infrastruktur. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist stufenweise ab dem zweiten Halbjahr 2027 geplant. Alzchem erwartet aus diesem Projekt ein zusätzliches jährliches Umsatzpotenzial im unteren dreistelligen Millionenbereich, was sich positiv auf die Ergebnisbeiträge auswirken dürfte.

Analyst Peter Thilo Hasler von Sphene Capital hat das Kursziel für die Alzchem-Aktien auf 186,70 Euro angehoben, basierend auf einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell. Dies stellt eine Erhöhung gegenüber dem vorherigen Kursziel von 179,50 Euro dar. Das Buy-Rating bleibt bestehen, da eine erwartete Kursperformance von 38,7 % ohne Berücksichtigung der Dividenden prognostiziert wird.

Die Investition in die Kreatin-Produktion ist Teil einer breiteren Strategie von Alzchem, die darauf abzielt, die Marktposition in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Pharma zu stärken. CEO Andreas Niedermaier betont, dass Alzchem von der wachsenden Nachfrage nach hochreinem Kreatin profitiert und sich als Qualitätsführer in diesen Märkten etabliert hat. Ein Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Ernährungsbereich ist die Partnerschaft mit Ehrmann, die eine neue Produktlinie mit Kreatin auf den Markt gebracht hat.

Insgesamt zeigt die Alzchem Group AG mit diesem Investitionsprogramm eine klare Wachstumsstrategie und die Absicht, ihre Marktanteile in einem dynamischen und wachsenden Sektor weiter auszubauen.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,64 % und einem Kurs von 144,6EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.