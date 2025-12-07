    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alzchem investiert 120 Millionen Euro: Kreatin-Produktion auf Rekordkurs!

    Die Alzchem Group AG hat ein umfassendes Investitionsprogramm in Höhe von rund 120 Millionen Euro beschlossen, um ihre Produktionskapazitäten im Bereich Kreatin signifikant auszubauen. Dies wurde am 4. Dezember 2025 bekannt gegeben und umfasst den Bau einer weitgehend automatisierten Produktionsanlage sowie die erforderliche Infrastruktur. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist stufenweise ab dem zweiten Halbjahr 2027 geplant. Alzchem erwartet aus diesem Projekt ein zusätzliches jährliches Umsatzpotenzial im unteren dreistelligen Millionenbereich, was sich positiv auf die Ergebnisbeiträge auswirken dürfte.

    Das Kreatin-Segment ist für Alzchem von strategischer Bedeutung, da es sich um ein margenstarkes Geschäft handelt, das weniger konjunktursensitiv ist als die traditionelle Basischemie. Alzchem ist der einzige europäische Anbieter von hochreinem Kreatin und kann sich dadurch von asiatischen Wettbewerbern abheben. Die steigende Nachfrage nach Kreatin, nicht nur im Sportbereich, sondern auch in der Gesundheits- und Ernährungsindustrie, bietet Alzchem die Möglichkeit, neue Produktkategorien zu erschließen und die Abhängigkeit von industriellen Kunden zu verringern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alzchem Group!
    Short
    159,18€
    Basispreis
    1,64
    Ask
    × 8,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    127,53€
    Basispreis
    1,94
    Ask
    × 7,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analyst Peter Thilo Hasler von Sphene Capital hat das Kursziel für die Alzchem-Aktien auf 186,70 Euro angehoben, basierend auf einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell. Dies stellt eine Erhöhung gegenüber dem vorherigen Kursziel von 179,50 Euro dar. Das Buy-Rating bleibt bestehen, da eine erwartete Kursperformance von 38,7 % ohne Berücksichtigung der Dividenden prognostiziert wird.

    Die Investition in die Kreatin-Produktion ist Teil einer breiteren Strategie von Alzchem, die darauf abzielt, die Marktposition in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Pharma zu stärken. CEO Andreas Niedermaier betont, dass Alzchem von der wachsenden Nachfrage nach hochreinem Kreatin profitiert und sich als Qualitätsführer in diesen Märkten etabliert hat. Ein Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Ernährungsbereich ist die Partnerschaft mit Ehrmann, die eine neue Produktlinie mit Kreatin auf den Markt gebracht hat.

    Insgesamt zeigt die Alzchem Group AG mit diesem Investitionsprogramm eine klare Wachstumsstrategie und die Absicht, ihre Marktanteile in einem dynamischen und wachsenden Sektor weiter auszubauen.



    Alzchem Group

    +6,64 %
    +6,85 %
    -8,71 %
    +1,45 %
    +123,57 %
    +620,00 %
    +581,55 %
    +182,32 %
    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,64 % und einem Kurs von 144,6EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Alzchem investiert 120 Millionen Euro: Kreatin-Produktion auf Rekordkurs! Die Alzchem Group AG hat ein umfassendes Investitionsprogramm in Höhe von rund 120 Millionen Euro beschlossen, um ihre Produktionskapazitäten im Bereich Kreatin signifikant auszubauen. Dies wurde am 4. Dezember 2025 bekannt gegeben und umfasst den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     