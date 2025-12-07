    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS senkt Kursziel für Schott Pharma: Herausforderungen und Ausblick 2026

    UBS senkt Kursziel für Schott Pharma: Herausforderungen und Ausblick 2026
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Schott Pharma AG von 28,80 Euro auf 24,70 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet äußerte, dass der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 hinter den Erwartungen zurückbleibe, da der operative Gewinnkonsens um 11 Prozent sinken dürfte. Dies ist auf eine neu aufgetretene Nachfrageschwäche bei Glasspritzen zurückzuführen, was Fragen zur Kundenspezifik macht.

    Schott Pharma hat für das Geschäftsjahr 2026, das Ende September endet, ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von lediglich 2 bis 5 Prozent prognostiziert, während der Markt mit einem Anstieg von über 8 Prozent rechnete. Auch die operative Marge (EBITDA) wird mit 27 Prozent erwartet, was unter den fast 29 Prozent liegt, die von Experten vorhergesagt wurden. In der Folge fiel der Aktienkurs nachbörslich um etwa zwei Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SCHOTT Pharma AG!
    Short
    17,96€
    Basispreis
    1,17
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    16,01€
    Basispreis
    1,22
    Ask
    × 13,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für die mittelfristige Perspektive von 2027 bis 2029 hat Schott Pharma seine Prognosen aktualisiert. Das Unternehmen strebt ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent an und erwartet, dass die operative Marge in Richtung 30 Prozent steigt. Diese Anpassungen sind eine Reaktion auf die aktuellen Marktbedingungen, die als herausfordernd beschrieben werden. CEO Andreas Reisse betonte, dass 2026 ein Übergangsjahr sein werde, in dem das Unternehmen sich auf die nächste Wachstumsphase vorbereite.

    Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 zeigen, dass der Umsatz währungsbereinigt um 5,8 Prozent auf 986,2 Millionen Euro gestiegen ist, was den Markterwartungen entspricht. Die operative Marge verbesserte sich von 26,9 auf 28,4 Prozent. Die detaillierten Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr werden am 11. Dezember veröffentlicht.

    Insgesamt steht Schott Pharma vor der Herausforderung, sich in einem unsicheren Marktumfeld zu behaupten. Die Anpassungen der Umsatz- und Margenprognosen reflektieren die Schwierigkeiten, insbesondere im Segment der Drug Delivery Systems, wo eine veränderte Markteinschätzung eines wichtigen Kunden zu einer geringeren Nachfrage nach Glasspritzen führt. Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Unternehmen optimistisch hinsichtlich seiner Innovationspipeline und strategischen Investitionen, die als Grundlage für zukünftigen Erfolg angesehen werden.



    SCHOTT Pharma

    -5,14 %
    -10,58 %
    -9,92 %
    -22,19 %
    -38,43 %
    -38,25 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,14 % und einem Kurs von 16,98EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS senkt Kursziel für Schott Pharma: Herausforderungen und Ausblick 2026 Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Schott Pharma AG von 28,80 Euro auf 24,70 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet äußerte, dass der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 hinter den Erwartungen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     