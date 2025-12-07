UBS senkt Kursziel für Schott Pharma: Herausforderungen und Ausblick 2026

Schott Pharma hat für das Geschäftsjahr 2026, das Ende September endet, ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von lediglich 2 bis 5 Prozent prognostiziert, während der Markt mit einem Anstieg von über 8 Prozent rechnete. Auch die operative Marge (EBITDA) wird mit 27 Prozent erwartet, was unter den fast 29 Prozent liegt, die von Experten vorhergesagt wurden. In der Folge fiel der Aktienkurs nachbörslich um etwa zwei Prozent.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Schott Pharma AG von 28,80 Euro auf 24,70 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet äußerte, dass der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 hinter den Erwartungen zurückbleibe, da der operative Gewinnkonsens um 11 Prozent sinken dürfte. Dies ist auf eine neu aufgetretene Nachfrageschwäche bei Glasspritzen zurückzuführen, was Fragen zur Kundenspezifik macht.

Für die mittelfristige Perspektive von 2027 bis 2029 hat Schott Pharma seine Prognosen aktualisiert. Das Unternehmen strebt ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent an und erwartet, dass die operative Marge in Richtung 30 Prozent steigt. Diese Anpassungen sind eine Reaktion auf die aktuellen Marktbedingungen, die als herausfordernd beschrieben werden. CEO Andreas Reisse betonte, dass 2026 ein Übergangsjahr sein werde, in dem das Unternehmen sich auf die nächste Wachstumsphase vorbereite.

Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 zeigen, dass der Umsatz währungsbereinigt um 5,8 Prozent auf 986,2 Millionen Euro gestiegen ist, was den Markterwartungen entspricht. Die operative Marge verbesserte sich von 26,9 auf 28,4 Prozent. Die detaillierten Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr werden am 11. Dezember veröffentlicht.

Insgesamt steht Schott Pharma vor der Herausforderung, sich in einem unsicheren Marktumfeld zu behaupten. Die Anpassungen der Umsatz- und Margenprognosen reflektieren die Schwierigkeiten, insbesondere im Segment der Drug Delivery Systems, wo eine veränderte Markteinschätzung eines wichtigen Kunden zu einer geringeren Nachfrage nach Glasspritzen führt. Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Unternehmen optimistisch hinsichtlich seiner Innovationspipeline und strategischen Investitionen, die als Grundlage für zukünftigen Erfolg angesehen werden.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,14 % und einem Kurs von 16,98EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.