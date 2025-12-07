Swiss Re: Strategische Ziele 2026 – 4,5 Mrd. USD Gewinn und KI-Transformation!

Swiss Re plant, die Dividende jährlich um mindestens 7 % zu erhöhen und ein nachhaltiges Aktienrückkaufprogramm einzuführen, das 2026 mit einem Volumen von 500 Millionen US-Dollar beginnen soll. Dies steht unter der Voraussetzung, dass das Gewinnziel für 2025 erreicht wird. Die Gruppe hält zudem an ihrem langfristigen Ziel einer Eigenkapitalrendite (ROE) von über 14 % fest.

Swiss Re Ltd, der weltweit größte Rückversicherer, hat seine strategischen Ziele für 2026 bekannt gegeben, die einen Konzerngewinn von 4,5 Milliarden US-Dollar anstreben. Konzernchef Andreas Berger erläuterte, dass dieses Ziel über den 4,4 Milliarden Dollar liegt, die für 2025 angestrebt werden. Die Strategie fokussiert sich auf die Stärkung des Kerngeschäfts, insbesondere im Bereich Lebens- und Krankenrückversicherung (L&H Re), dessen Sanierung in Märkten wie Australien, Israel und Südkorea bereits weitgehend abgeschlossen ist. Diese Maßnahmen könnten jedoch im vierten Quartal 2025 zu einer Belastung des IFRS-Gewinns vor Steuern in Höhe von etwa 250 Millionen US-Dollar führen.

Ein zentraler Bestandteil der neuen Strategie ist die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI), um zentrale Prozesse wie Underwriting, Schadenbearbeitung und Datenverarbeitung zu transformieren. Swiss Re hat bereits Fortschritte bei der Integration von KI gemacht, um die Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern. Die Grundlage für diesen Ansatz bildet eine strategische Datenplattform, die durch langjährige Investitionen gestärkt wurde.

Die Ziele für die verschiedenen Geschäftseinheiten wurden beibehalten oder erhöht. Insbesondere im Bereich L&H Re wird ein Gewinn von 1,7 Milliarden US-Dollar für 2026 angestrebt. Die Segmente Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) und Corporate Solutions haben ebenfalls ehrgeizige Ziele hinsichtlich ihrer Schaden-Kosten-Sätze festgelegt.

Insgesamt zeigt sich Swiss Re optimistisch für die kommenden Jahre, gestützt durch stabile Erträge und eine starke Daten- und KI-Plattform, die umfassendere Risikoexpertise und langfristigen Mehrwert für die Kunden bieten soll. Die Gruppe plant, ihre Anstrengungen weiterhin auf die Kernmärkte zu konzentrieren, um von den konstruktiven Marktbedingungen und dem strukturellen Wachstum zu profitieren. Der Management Dialogue 2025 wird weitere Einblicke in die Strategie und Finanzziele der Gruppe bieten.

