Rentenmarkt unter Druck: Anleihekurse fallen trotz positiver Wirtschaftsdaten!

Am Freitag setzten sich die leichten Kursverluste fort, der Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 128,02 Punkte, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe blieb stabil bei 2,77 Prozent. Positive Signale kamen aus der deutschen Industrie, wo die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich um 1,5 Prozent zulegten. Dies deutet auf eine Stabilisierung hin, obwohl die Auslandsaufträge durch die US-Zollpolitik belastet werden. Experten der Commerzbank äußerten sich verhalten optimistisch über die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr, erwarten jedoch keinen kraftvollen Aufschwung.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in der vergangenen Woche eine Abwärtsbewegung erfahren, die sich am Donnerstag und Freitag fortsetzte. Der Euro-Bund-Future fiel am Donnerstag um 0,21 Prozent auf 128,10 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,77 Prozent lag. Trotz besser als erwarteter Arbeitsmarktdaten aus den USA, die einen Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeigten, blieb der Einfluss auf den Markt begrenzt. Analysten gehen jedoch davon aus, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche die Leitzinsen senken wird, was die Marktteilnehmer weiterhin beschäftigt.

Am Freitag verschlechterte sich die Lage weiter, als der Euro-Bund-Future um 0,26 Prozent auf 127,79 Punkte fiel und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,80 Prozent anstieg. Die besser als erwarteten Zahlen zu den Auftragseingängen belasteten die Kurse, da insbesondere Inlandsaufträge zulegten. Die allgemeine Unsicherheit über die wirtschaftliche Lage und die anhaltenden strukturellen Probleme der deutschen Wirtschaft bleiben bestehen.

Zusätzlich wurde das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan in den USA veröffentlicht, das sich im Dezember stärker als erwartet verbesserte. Diese Entwicklung wurde durch optimistische Erwartungen der Verbraucher gestützt, auch wenn die Inflationserwartungen hoch bleiben. Die Marktteilnehmer blicken gespannt auf die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank, die voraussichtlich eine Zinssenkung beschließen wird.

Insgesamt zeigt der europäische Rentenmarkt Anzeichen von Druck, da ein höheres Anleiheangebot auf eine geringere Nachfrage trifft. Die Unsicherheiten an den Aktienmärkten haben bislang nicht zu einer Stabilisierung der Anleihekurse geführt.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 127,8EUR auf Eurex (05. Dezember 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.