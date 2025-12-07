    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce
    Salesforce-Aktie: KI-Dynamik treibt Kursziele auf bis zu 800 US-Dollar!

    Foto: Salesforce, inc

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Salesforce nach der Veröffentlichung aktueller Zahlen und Ausblicke mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Kash Rangan betont, dass die Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zunimmt und die grundlegenden Geschäftstrends sich weiter verstärken. Die Prognosen für die Entwicklung der Barmittel deuten darauf hin, dass die Aktienkurse bis 2030 auf 700 bis 800 US-Dollar steigen könnten. Diese optimistischen Aussichten reflektieren das Potenzial von Salesforce, sich in einem sich schnell verändernden Marktumfeld erfolgreich zu positionieren.

    Parallel dazu hat das Analysehaus Jefferies die Einstufung für Salesforce ebenfalls auf "Buy" belassen, jedoch mit einem etwas niedrigeren Kursziel von 375 US-Dollar. Analyst Brent Thill vergleicht die aktuelle Situation mit einem "Erwachen der Macht" aus dem Star-Wars-Universum und hebt hervor, dass die KI-Plattform Agentforce an Fahrt gewinnt. Zudem zeigt sich das Kerngeschäft von Salesforce robust, was die positive Einschätzung untermauert.

    Beide Analysten sind sich einig, dass die Integration von KI-Technologien in die Geschäftsmodelle von Salesforce einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt. Die zunehmende Automatisierung und Effizienzsteigerung durch KI-Anwendungen könnten nicht nur die Kundenbindung verbessern, sondern auch neue Umsatzquellen erschließen. Diese Entwicklungen sind besonders relevant in einem Markt, der zunehmend von digitalen Lösungen geprägt ist.

    Die positiven Bewertungen von Goldman Sachs und Jefferies spiegeln das Vertrauen in die zukünftige Wachstumsdynamik von Salesforce wider. Die Kombination aus einer starken Marktposition, innovativen Technologien und einer soliden finanziellen Basis lässt die Analysten optimistisch in die Zukunft blicken. Investoren könnten von den aktuellen Einschätzungen profitieren, insbesondere wenn sich die prognostizierten Trends in der KI-Entwicklung weiter verstärken.

    Insgesamt zeigt sich, dass Salesforce gut positioniert ist, um von den sich verändernden Marktbedingungen zu profitieren. Die Analysten empfehlen daher, die Aktie weiterhin zu kaufen, was auf ein starkes Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens hinweist.



    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,30 % und einem Kurs von 260,6USD auf NYSE (06. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



