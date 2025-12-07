Eurokurs stabil: Märkte warten auf Fed-Zinssenkung und Wirtschaftsdaten

Das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan zeigte im Dezember eine stärkere als erwartete Verbesserung, gestützt durch optimistische Erwartungen der Verbraucher. Allerdings trübte sich die Beurteilung der aktuellen Lage leicht ein. Auch die US-Konsumausgaben, die mit dem PCE-Kerndeflator veröffentlicht wurden, blieben wie erwartet und hatten somit keinen Einfluss auf die Kursentwicklung. Diese Kennzahl ist für die US-Notenbank Fed von Bedeutung, die in der kommenden Woche eine Zinssenkung in Aussicht stellt.

Am Freitag blieb der Eurokurs nahezu unverändert und wurde im New Yorker Devisenhandel bei 1,1641 US-Dollar notiert, was dem Niveau des Vortages entsprach. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1645 US-Dollar fest, während der Dollar 0,8587 Euro kostete. Die Finanzmärkte richteten ihre Aufmerksamkeit auf aktuelle Wirtschaftsdaten, die jedoch keine signifikanten Impulse lieferten.

Zuvor hatte der Euro am Donnerstag nach einem deutlichen Anstieg am Mittwoch leicht nachgegeben. Der Kurs fiel auf 1,1653 US-Dollar, nachdem er im Tageshoch 1,1682 Dollar erreicht hatte. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,1666 US-Dollar festgelegt. Während die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA besser als erwartet ausfielen, blieben die Auswirkungen auf den Markt begrenzt. Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen kommentierte, dass eine Zinssenkung der Fed bereits eingepreist sei und die Marktteilnehmer auf Hinweise zur zukünftigen Geldpolitik achten würden.

In Deutschland sorgten positive Zahlen zu den Auftragseingängen in der Industrie für einen kurzfristigen Anstieg des Euro auf 1,1672 Dollar. Der Anstieg der Bestellungen im verarbeitenden Gewerbe übertraf die Erwartungen der Volkswirte, insbesondere bei Inlandsaufträgen, während die Auslandsaufträge durch die US-Zollpolitik belastet wurden.

Insgesamt zeigt sich, dass der Eurokurs in einem stabilen Umfeld agiert, während die Märkte auf kommende wirtschaftliche Entwicklungen und geldpolitische Entscheidungen der Fed warten. Experten erwarten, dass die Zinssenkungen der Fed im kommenden Jahr stärker ausfallen könnten als vom Markt antizipiert, was potenziell negative Auswirkungen auf den Dollar haben könnte.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,164USD auf Forex (07. Dezember 2025, 01:32 Uhr) gehandelt.