Eurowings unter Druck: Irreführende Klimawerbung führt zu Gerichtsurteil!
Die Airline Eurowings sieht sich nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert, da sie ihre Kunden durch irreführende Werbung für Klimaschutzmaßnahmen in die Irre geführt hat. Das Gericht untersagte dem Unternehmen, auf eine bestimmte Weise für eine Klimaschutz-Kompensationszahlung zu werben, die es den Passagieren ermöglichte, ihren Flug durch einen Neun-Euro-Beitrag zu "hochwertigen Klimaschutzprojekten" zu kompensieren. Die Werbung erweckte den Eindruck, dass das Fliegen klimaneutral sei, was aus Sicht des Gerichts nicht der Realität entspricht, da beim Fliegen auch andere klimaschädliche Emissionen freigesetzt werden, die nicht ausgeglichen werden.
Die Richter stellten fest, dass die Begriffe "CO2-neutral" und "klimaneutral" im allgemeinen Sprachgebrauch synonym verwendet werden, was zu Missverständnissen bei den Verbrauchern führt. Diese könnten fälschlicherweise annehmen, dass alle klimaschädlichen Emissionen ihrer Flugreise kompensiert werden, was jedoch nicht der Fall ist. Das Gericht betonte, dass das Ziel der Werbung, den Verbrauchern ein ruhiges Gewissen zu verschaffen, durch die nicht kompensierten Emissionen verfehlt werde.
Eine andere Werbepassage zu nachhaltigen Kraftstoffen wurde hingegen als nicht irreführend eingestuft. Geklagt hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), der in der ersten Instanz vor dem Landgericht Köln zunächst gescheitert war, in der zweiten Instanz jedoch teilweise Recht bekam. Eine Revision wurde vom OLG nicht zugelassen, jedoch kann Eurowings beim Bundesgerichtshof eine Nichtzulassungsbeschwerde einlegen. Das Gericht wies darauf hin, dass die angegriffene Werbung ab September 2026 aufgrund eines neuen EU-Regelwerks zum Thema "Greenwashing" ohnehin unzulässig wäre.
In Anbetracht der wachsenden Kritik an irreführenden Werbeaussagen haben sich Eurowings und 20 weitere europäische Airlines Anfang November verpflichtet, künftig auf solche Aussagen zu verzichten. Die EU-Kommission hatte zuvor betont, dass die Emissionen eines bestimmten Fluges nicht durch finanzielle Beiträge zu Klimaschutzprojekten neutralisiert oder ausgeglichen werden können. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Luftfahrtbranche zunehmend unter Druck steht, transparentere und ehrlichere Informationen über ihre Umweltauswirkungen zu kommunizieren.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 8,20EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
