Eurowings unter Druck: Irreführende Klimawerbung führt zu Gerichtsurteil!

Die Airline Eurowings sieht sich nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert, da sie ihre Kunden durch irreführende Werbung für Klimaschutzmaßnahmen in die Irre geführt hat. Das Gericht untersagte dem Unternehmen, auf eine bestimmte Weise für eine Klimaschutz-Kompensationszahlung zu werben, die es den Passagieren ermöglichte, ihren Flug durch einen Neun-Euro-Beitrag zu "hochwertigen Klimaschutzprojekten" zu kompensieren. Die Werbung erweckte den Eindruck, dass das Fliegen klimaneutral sei, was aus Sicht des Gerichts nicht der Realität entspricht, da beim Fliegen auch andere klimaschädliche Emissionen freigesetzt werden, die nicht ausgeglichen werden.

Die Richter stellten fest, dass die Begriffe "CO2-neutral" und "klimaneutral" im allgemeinen Sprachgebrauch synonym verwendet werden, was zu Missverständnissen bei den Verbrauchern führt. Diese könnten fälschlicherweise annehmen, dass alle klimaschädlichen Emissionen ihrer Flugreise kompensiert werden, was jedoch nicht der Fall ist. Das Gericht betonte, dass das Ziel der Werbung, den Verbrauchern ein ruhiges Gewissen zu verschaffen, durch die nicht kompensierten Emissionen verfehlt werde.