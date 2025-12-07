    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Zukunft der VW-Werke in Sachsen: Kretschmer gibt optimistische Einblicke!

    Zukunft der VW-Werke in Sachsen: Kretschmer gibt optimistische Einblicke!
    Foto: Ole Spata - dpa

    Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußerte sich optimistisch über die Zukunft der Volkswagen-Werke in Zwickau und Chemnitz. In einem Interview mit der Zeitschrift "Auto Motor und Sport" betonte er, dass es Zusagen von VW-Chef Oliver Blume und anderen Führungspersönlichkeiten gebe, die die Bedeutung dieser Standorte für die kommenden Jahrzehnte unterstreichen. Trotz der Herausforderungen, die sich aus der schwächelnden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ergeben, sieht Kretschmer die Werke als zentrale Elemente der Volkswagen-Strategie.

    Volkswagen hat das Zwickauer Werk als erste Fabrik vollständig auf die Produktion von Elektroautos umgestellt, während in Chemnitz weiterhin Verbrennungsmotoren gefertigt werden. Kretschmer zeigte Verständnis für die Verunsicherung der Mitarbeiter, die nach der Umstellung auf Elektromobilität Enttäuschung über die aktuelle Situation empfinden. Bis 2030 gilt eine Beschäftigungssicherung für die Mitarbeiter, jedoch müssen Modelle vorübergehend an andere Standorte abgegeben werden.

    Ein weiterer bedeutender Schritt ist die Umwandlung der Gläsernen Manufaktur in Dresden in einen Innovationscampus. Ab 2024 wird dort ein Zentrum für Technologien wie Künstliche Intelligenz und Robotik entstehen, in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden. Diese Partnerschaft sieht Investitionen von über 50 Millionen Euro vor und soll neue Forschungsprojekte und Professuren schaffen. Die rund 230 Mitarbeiter der Manufaktur sollen vorerst ihre Arbeitsplätze behalten, wobei alternative Beschäftigungsmöglichkeiten für diejenigen angeboten werden, deren Tätigkeiten wegfallen.

    Die Entscheidung, die Fahrzeugproduktion in der Gläsernen Manufaktur nach über 20 Jahren zu beenden, wurde als wirtschaftlich notwendig erachtet. Der Standort wird jedoch als Auslieferungs- und Erlebnisort erhalten bleiben. Kretschmer bezeichnete die Neuausrichtung als Wendepunkt für den Industriestandort Sachsen und betonte die Ambitionen des Landes, bei Zukunftstechnologien eine führende Rolle zu spielen.

    Die IG Metall forderte nach der Betriebsversammlung Klarheit über die zukünftigen Beschäftigungsmöglichkeiten der Mitarbeiter. Die Unternehmensführung versicherte, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben werde und dass alle Beschäftigten eine Perspektive erhalten sollen. Die Pläne für die Gläserne Manufaktur und die Volkswagen-Werke in Sachsen zeigen, dass der Konzern trotz der Herausforderungen in der Automobilbranche an seinen Standorten festhalten und neue Wege einschlagen möchte.



    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 106,4EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



