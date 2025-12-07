Future Fuels startet Bohrgenehmigungen für Uranprojekt in Nunavut!

Das geplante Explorationsprogramm beinhaltet neben den Bohrungen auch geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen, Drohnen-Fotogrammetrie sowie geophysikalische Messungen. Ein saisonales Explorationscamp für 25 Personen wird in der Nähe von Mountain Lake eingerichtet, wobei alle erforderlichen Infrastrukturen gemäß den Richtlinien von Nunavut errichtet werden. Vor Beginn der Bohrarbeiten müssen die Standorte dem „Nunavut Water Board“ und der „Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada“ vorgelegt werden, und eine archäologische Untersuchung ist ebenfalls erforderlich.

Future Fuels Inc. hat am 5. Dezember 2025 bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit der Beantragung von Bohrgenehmigungen für sein Uranprojekt „Hornby Basin“ im Nordwesten von Nunavut, Kanada, begonnen hat. Das Hornby-Projekt erstreckt sich über 3.407 km² und umfasst mehr als 40 unerschlossene Uranvorkommen, darunter das historische System „Mountain Lake“. Die Bohrungen sollen im Sommer 2026 beginnen und umfassen bis zu 10.000 Meter Diamantbohrungen, unterstützt durch zwei helikoptertransportable Bohrgeräte.

Der Uranmarkt zeigt sich derzeit von einer signifikanten Transformation geprägt. Nach Jahren geringer Investitionen in die Förderkapazitäten steht eine wachsende Nachfrage einem begrenzten Angebot gegenüber, was mittelfristig zu höheren Preisen führen könnte. Insbesondere der steigende Energiebedarf digitaler Infrastrukturen, wie Rechenzentren, die auf kontinuierliche und grundlastfähige Stromversorgung angewiesen sind, fördert die Nachfrage nach Kernenergie. Technologiekonzerne wie Microsoft, Google und Amazon investieren zunehmend in Kernenergieprojekte, was die Neubewertung dieser Energiequelle als kritische Infrastruktur unterstreicht.

Future Fuels profitiert von dieser Marktentwicklung, da das Unternehmen mit dem Hornby-Projekt über ein qualitativ hochwertiges Uranprojekt verfügt. Die umfassende Kontrolle über 232 Mineralschürfrechte und 6 Mineralkonzessionen ermöglicht es Future Fuels, sich in einem vielversprechenden geologischen Umfeld zu positionieren, das mit den produktivsten Uranregionen Kanadas vergleichbar ist.

Insgesamt könnte das Hornby-Projekt für mittel- bis langfristig orientierte Anleger eine interessante Gelegenheit darstellen, insbesondere in Anbetracht der potenziellen Neubewertung der Kernenergie und der damit verbundenen Marktchancen. Die nächsten Schritte im Genehmigungsverfahren werden von Future Fuels weiterhin kommuniziert.

Die Future Fuels Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 0,462EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.