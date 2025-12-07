Jungheinrich passt Prognose für 2025 an: Umsatz und EBIT im Fokus!

Infolge dieser Entwicklungen hat Jungheinrich seine Erwartungen hinsichtlich des Auftragseingangs und des Umsatzes für 2025 nach unten korrigiert. Der neue Ausblick sieht einen Auftragseingang und Umsatz zwischen 5,4 und 5,6 Milliarden Euro vor, während zuvor eine Spanne von 5,3 bis 5,9 Milliarden Euro prognostiziert wurde.

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat seine Jahresprognose für 2025 aufgrund der Verzögerung beim Verkauf seiner Tochtergesellschaft Lift Truck OOO an einen russischen Finanzinvestor angepasst. Der Vollzug dieser Transaktion, ursprünglich für das vierte Quartal 2025 geplant, wird nun erst im Jahr 2026 erwartet. Diese Verschiebung hat zur Folge, dass Veräußerungseffekte in Höhe von rund 30 Millionen Euro, die das Ergebnis belasten würden, ebenfalls auf 2026 verschoben werden.

Das Unternehmen revidierte auch seine Schätzungen für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT). Dieses wird nun zwischen 220 und 260 Millionen Euro erwartet, was eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Prognose von 160 bis 230 Millionen Euro darstellt. Die operative Marge (EBIT) wird nun zwischen 4,1 und 4,6 Prozent geschätzt, gegenüber zuvor 3,1 bis 3,9 Prozent.

Zusätzlich wird das Ergebnis vor Steuern (EBT) auf 190 bis 230 Millionen Euro geschätzt, was ebenfalls eine positive Anpassung im Vergleich zu den vorherigen Erwartungen von 130 bis 200 Millionen Euro darstellt. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) soll zwischen 7 und 11 Prozent liegen, im Vergleich zu zuvor 5 bis 9 Prozent. Der freie Barmittelfluss wird weiterhin bei über 250 Millionen Euro erwartet.

Die Verzögerung des Verkaufs hat auch Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen für 2026, da das EBIT und EBT voraussichtlich geringer ausfallen werden, während der freie Barmittelfluss höher sein könnte. Jungheinrich geht davon aus, dass die Verschiebung des Vollzugs der Transaktion auch positive Effekte auf den Auftragseingang und Umsatz im Jahr 2026 haben könnte, abhängig vom genauen Zeitpunkt des Vollzugs.

Insgesamt zeigt sich, dass Jungheinrich trotz der Herausforderungen durch das politische und rechtliche Umfeld in Russland optimistisch bleibt und seine finanziellen Ziele anpasst, um den veränderten Umständen Rechnung zu tragen.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 34,18EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.