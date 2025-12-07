Scherzer & Co. AG verlängert Aktienrückkaufprogramm bis April 2026!

Bis zum 4. Dezember 2025 hat die Gesellschaft bereits 430.773 Aktien, was etwa 1,6 % des Grundkapitals entspricht, zu einem Gesamtpreis von rund 1,0 Millionen Euro erworben. Damit stehen noch etwa 1,5 Millionen Euro für den weiteren Rückkauf zur Verfügung, was den Erwerb von bis zu 569.227 Aktien ermöglicht. Der Rückkauf erfolgt unter den Safe-Harbour-Regelungen der EU-Verordnung, wobei eine beauftragte Bank die Entscheidungen über den Zeitpunkt des Aktienerwerbs unabhängig trifft.

Die Scherzer & Co. AG hat am 5. Dezember 2025 bekannt gegeben, dass sie ihr laufendes Aktienrückkaufprogramm verlängert. Ursprünglich am 2. Juli 2025 ins Leben gerufen, um bis zu 1.000.000 Aktien im Wert von bis zu 2,5 Millionen Euro zurückzukaufen, wird das Programm nun bis zum 30. April 2026 fortgeführt. Diese Entscheidung wurde vom Vorstand unter Zustimmung des Aufsichtsrats getroffen, basierend auf der Ermächtigung, die auf der Hauptversammlung am 26. Mai 2025 beschlossen wurde.

Die Aktien werden über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über die Tradegate Exchange erworben. Der Kaufpreis pro Aktie darf den volumengewichteten durchschnittlichen Börsenpreis der letzten drei Handelstage nicht um mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Die zurückgekauften Aktien sollen für die nach der Hauptversammlung vom 26. Mai 2025 genehmigten Zwecke verwendet werden. Alle Transaktionen werden regelmäßig auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.

Zusätzlich hat die Scherzer & Co. AG bekannt gegeben, dass Rolf Hauschildt, ein langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats, sein Mandat zum 31. Dezember 2025 aus Altersgründen niederlegt. Hauschildt war über 20 Jahre in diesem Gremium tätig, und Vorstand sowie Aufsichtsrat bedauern seine Entscheidung. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin wird der Hauptversammlung im Mai 2026 zur Wahl vorgeschlagen.

Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich auf sicherheits- und chancenorientierte Investments spezialisiert hat. Sie verfolgt das Ziel, durch gezielte Investitionen in Sondersituationen und Corporate Actions einen langfristigen Vermögensaufbau zu betreiben. Die Aktien der Gesellschaft sind im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse sowie in mehreren anderen Börsen notiert.

Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,34EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.