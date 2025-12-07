    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCango Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Cango Registered (A)
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cango Inc. gibt Update zu Bitcoin-Produktion und Mining-Aktivitäten im November 2025 bekannt

    Cango Inc. gibt Update zu Bitcoin-Produktion und Mining-Aktivitäten im November 2025 bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    DALLAS, 7. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen") hat heute seine aktuellen Zahlen zur Bitcoin-Produktion und zum Mining-Betrieb für November 2025 veröffentlicht.

    Aktualisierung der Bitcoin-Mining-Produktion und Mining-Aktivitäten für November 2025

    Kennzahl

    November 2025 [1]

    Oktober 2025 [1]

    Anzahl der produzierten Bitcoin

    546.7

    602.6

    Durchschnittlich produzierte Bitcoins pro Tag

    18.22

    19.44

    Gesamtzahl der gehaltenen Bitcoin [2]

    6,959.3

    6,412.6

    Eingesetzte Hashrate

    50 EH/s

    50 EH/s

    Durchschnittliche Betriebs-Hashrate [3]

    44,38 EH/s

    46,09 EH/s

    1. Ungeprüft, geschätzt.
    2. Stand zum Monatsende.
    3. Monatsdurchschnitt.

    Hinweis: Cango hält Bitcoin langfristig und hat derzeit nicht die Absicht, seine Bitcoin-Bestände zu verkaufen.

    Paul Yu, CEO und Direktor von Cango, kommentierte: „Der November markierte den einjährigen Meilenstein unserer strategischen Transformation und war ein Monat, der sowohl unsere Fortschritte als auch unsere Ausrichtung deutlich machte. Seit wir Anfang dieses Jahres unsere eingesetzte Hashrate von 32 EH/s auf 50 EH/s erhöht haben, haben wir unseren Betrieb kontinuierlich optimiert, um eine durchschnittliche operative Hashrate von rund 90 % zu erreichen, und den Monat mit einem Bestand von 6.959,3 BTC abgeschlossen. Außerdem haben wir nach der Beendigung unseres ADR-Programms den Übergang zur New Yorker Börse abgeschlossen, was einen direkten Aktienbesitz ermöglicht und ein neues Kapitel der Sichtbarkeit und Ausrichtung auf dem US-Markt aufschlägt. Diese Erfolge stärken unser Fundament und bringen unsere langfristige Vision voran, uns von einem führenden Bitcoin-Miner zu einem globalen, dezentralen KI-Rechennetzwerk zu entwickeln, das mit grüner Energie betrieben wird."

    Informationen zu Cango Inc.

    Cango Inc. (NYSE: CANG) ist in erster Linie im Bereich Bitcoin- Mining tätig und verfügt über strategisch günstig gelegene Standorte in Nordamerika, dem Nahen Osten, Südamerika und Ostafrika. Das Unternehmen stieg im November 2024 in den Krypto- Asset-Bereich ein, angetrieben durch Fortschritte in der Blockchain-Technologie, die zunehmende Verbreitung digitaler Vermögenswerte und sein Engagement für die Diversifizierung seines Geschäftsportfolios. Parallel dazu betreibt Cango weiterhin ein internationales Online-Geschäft für den Export von Gebrauchtwagen über AutoCango.com, das es Kunden weltweit erleichtert, auf hochwertige Fahrzeugbestände aus China zuzugreifenen Zugang zu hochwertigen Fahrzeugen aus China erleichtert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cangoonline.com.

    Investorenkontakt

    Juliet YE, Kommunikationsleiterin
    Cango Inc.
    E-Mail: ir@cangoonline.com 

    Christensen Advisory
    Tel.: +852 2117 0861
    E-Mail: cango@christensencomms.com

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-gibt-update-zu-bitcoin-produktion-und-mining-aktivitaten-im-november-2025-bekannt-302634725.html

    Die Cango Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,20 % und einem Kurs von 1,210USD auf NYSE (06. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Cango Inc. gibt Update zu Bitcoin-Produktion und Mining-Aktivitäten im November 2025 bekannt DALLAS, 7. Dezember 2025 /PRNewswire/ - Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen") hat heute seine aktuellen Zahlen zur Bitcoin-Produktion und zum Mining-Betrieb für November 2025 veröffentlicht. Aktualisierung der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     