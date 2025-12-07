    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPrivate Assets AktievorwärtsNachrichten zu Private Assets
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Montega hebt Private Assets Aktie auf 'Kaufen' – 40% Kursziel-Plus!

    Die Montega AG hat am 4. Dezember 2025 ein Update zur Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht, in dem die Einstufung der Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ angehoben wurde. Das Kursziel wurde von 2,60 EUR auf 3,50 EUR erhöht, was einem Upside-Potenzial von etwa 40% entspricht. Diese positive Neubewertung folgt auf ein ereignisreiches viertes Quartal, in dem Private Assets den ersten erfolgreichen Exit eines Portfolio-Unternehmens, der InstaLighting GmbH, bekannt gab. Der Verkauf an eine Münchener Investorengruppe wird voraussichtlich noch im laufenden Jahr abgeschlossen. InstaLighting, ein Spezialist für Lichttechnik mit einem Umsatz von rund 10 Millionen EUR im Jahr 2024, wird durch diesen Exit einen positiven Effekt auf das Jahresergebnis im niedrigen siebenstelligen Bereich generieren.

    Zusätzlich hat Private Assets die TAM Groupe, einen führenden französischen Hersteller von Produkten für die Betonbauindustrie, vollständig übernommen. Diese Akquisition wird als strategisch wichtig erachtet, da Private Assets plant, die defizitäre Gesellschaft durch geografische Expansion in neue Märkte profitabel zu machen. Die TAM Groupe könnte in den kommenden Jahren einen Umsatz von etwa 45 Millionen EUR erzielen, und Private Assets strebt an, den Break-even-Punkt innerhalb von zwei Jahren zu erreichen.

    Die Analysten von Montega haben ihr Bewertungsmodell angepasst, um die Auswirkungen dieser Transaktionen zu berücksichtigen. Nach einem stark negativen Konzernergebnis von -6,7 Millionen EUR zur Jahresmitte 2025 wird nun ein annähernd ausgeglichenes Jahresergebnis für 2025 erwartet. Dennoch wird nicht mit einer Dividende für das Geschäftsjahr 2025 gerechnet.

    Insgesamt zeigt die Studie, dass Private Assets auf einem positiven Kurs ist, insbesondere durch den erfolgreichen Exit und die strategischen Akquisitionen in Frankreich. Diese Entwicklungen könnten entscheidend für die zukünftige Ertragskraft des Unternehmens sein und die Aktie in den kommenden Monaten weiter stärken. Montega hebt hervor, dass der erste Exit ein wichtiges Puzzlestück in der Equity Story des Unternehmens darstellt und die aktuelle Marktlage eine günstige Gelegenheit für Investoren bietet.



    Private Assets

    0,00 %
    -3,85 %
    -3,10 %
    -16,67 %
    +310,51 %
    ISIN:DE000A3H2234WKN:A3H223

    Die Private Assets Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,50EUR auf München (05. Dezember 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Montega hebt Private Assets Aktie auf 'Kaufen' – 40% Kursziel-Plus! Die Montega AG hat am 4. Dezember 2025 ein Update zur Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht, in dem die Einstufung der Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ angehoben wurde. Das Kursziel wurde von 2,60 EUR auf 3,50 EUR erhöht, was einem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     