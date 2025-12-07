Montega hebt Private Assets Aktie auf 'Kaufen' – 40% Kursziel-Plus!

Die Montega AG hat am 4. Dezember 2025 ein Update zur Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht, in dem die Einstufung der Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ angehoben wurde. Das Kursziel wurde von 2,60 EUR auf 3,50 EUR erhöht, was einem Upside-Potenzial von etwa 40% entspricht. Diese positive Neubewertung folgt auf ein ereignisreiches viertes Quartal, in dem Private Assets den ersten erfolgreichen Exit eines Portfolio-Unternehmens, der InstaLighting GmbH, bekannt gab. Der Verkauf an eine Münchener Investorengruppe wird voraussichtlich noch im laufenden Jahr abgeschlossen. InstaLighting, ein Spezialist für Lichttechnik mit einem Umsatz von rund 10 Millionen EUR im Jahr 2024, wird durch diesen Exit einen positiven Effekt auf das Jahresergebnis im niedrigen siebenstelligen Bereich generieren.

Zusätzlich hat Private Assets die TAM Groupe, einen führenden französischen Hersteller von Produkten für die Betonbauindustrie, vollständig übernommen. Diese Akquisition wird als strategisch wichtig erachtet, da Private Assets plant, die defizitäre Gesellschaft durch geografische Expansion in neue Märkte profitabel zu machen. Die TAM Groupe könnte in den kommenden Jahren einen Umsatz von etwa 45 Millionen EUR erzielen, und Private Assets strebt an, den Break-even-Punkt innerhalb von zwei Jahren zu erreichen.

Die Analysten von Montega haben ihr Bewertungsmodell angepasst, um die Auswirkungen dieser Transaktionen zu berücksichtigen. Nach einem stark negativen Konzernergebnis von -6,7 Millionen EUR zur Jahresmitte 2025 wird nun ein annähernd ausgeglichenes Jahresergebnis für 2025 erwartet. Dennoch wird nicht mit einer Dividende für das Geschäftsjahr 2025 gerechnet.

Insgesamt zeigt die Studie, dass Private Assets auf einem positiven Kurs ist, insbesondere durch den erfolgreichen Exit und die strategischen Akquisitionen in Frankreich. Diese Entwicklungen könnten entscheidend für die zukünftige Ertragskraft des Unternehmens sein und die Aktie in den kommenden Monaten weiter stärken. Montega hebt hervor, dass der erste Exit ein wichtiges Puzzlestück in der Equity Story des Unternehmens darstellt und die aktuelle Marktlage eine günstige Gelegenheit für Investoren bietet.

Die Private Assets Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,50EUR auf München (05. Dezember 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.