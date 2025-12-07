Brenntag SE: Wichtige Finanzberichte 2026 – Alle Termine im Überblick!

Der erste bedeutende Bericht ist der Konzern-Jahresfinanzbericht, der sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 12. März 2026 veröffentlicht wird. Die entsprechenden Links zu den Veröffentlichungen sind auf der Unternehmenswebsite zu finden, sowohl für die deutsche als auch für die englische Version. Dies zeigt das Engagement von Brenntag, Transparenz und Zugänglichkeit für alle Stakeholder zu gewährleisten.

Die Brenntag SE hat am 5. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) veröffentlicht. Diese Mitteilung, die durch den EQS News-Service übermittelt wurde, informiert Investoren und die Öffentlichkeit über die bevorstehenden Finanzberichte des Unternehmens.

Zusätzlich wird ein Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Halbjahr) am 12. August 2026 veröffentlicht, ebenfalls in beiden Sprachen. Diese regelmäßigen Berichterstattungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Brenntag als börsennotiertes Unternehmen einhalten muss.

Darüber hinaus kündigte Brenntag auch die Veröffentlichung von Quartals- und Zwischenmitteilungen an. Die erste dieser Mitteilungen wird am 13. Mai 2026 für das erste Halbjahr veröffentlicht, gefolgt von einer weiteren am 11. November 2026 für das zweite Halbjahr. Auch diese Berichte werden in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen, was die internationale Ausrichtung des Unternehmens unterstreicht.

Die Brenntag SE, mit Sitz in Essen, Deutschland, ist ein führendes Unternehmen in der Chemiedistribution und bedient eine Vielzahl von Industrien weltweit. Die regelmäßige Veröffentlichung von Finanzberichten ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Markttransparenz zu erhöhen.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass Brenntag SE sich aktiv um die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen bemüht und gleichzeitig die Kommunikation mit den Investoren fördert. Die Veröffentlichung der Finanzberichte wird mit Spannung erwartet, da sie wichtige Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens bieten werden. Die bereitgestellten Informationen sind auf der offiziellen Website von Brenntag unter den Rubriken für Investoren und Finanzpublikationen zugänglich.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 49,55EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.